高雄议长之争 民进党康裕成首轮过半当选

台湾高雄市议会周日（24日）举行议长投票，民进党康裕成在第一轮投票即以35票过半票数胜出。

据联合报报道，台湾高雄市议会周日改选第四届正副议长，共有三组人马参选。正副议长采记名投票，投票结果显示，民进党提名人选康裕成以35票击败国民党陆淑美28票，康裕成拿下议长宝座。

高雄市议会65席议员，国民党28席、民进党27席，另有无党及第三势力共10席，蓝绿都未过半。高市议会秘书长黄锦平指出，第一轮选举票数必须超过半数（33席），若无法决定胜负，第二轮采多数决，票数多者即当选。

高市正副议长有三组人选，国民党提名陆淑美、陈美雅，民进党推的组合是康裕成、曾俊杰，无党团结联盟由朱信强、陈善慧角逐。

议长选举结果显示，民进党康裕成获得35票，除民进党27票外，另加上台联吴铭赐、台湾基进张博洋，以及无党籍黄捷、范织钦、李顺进、曾俊杰、高忠德、陈幸富等8票。国民党陆淑美28票、无盟朱信强2票。

康裕成是台大法律系毕业，1998年被民进党征召参选高雄县议员，已经担任七届议员。高雄县市合并后议会选举，第一届许昆源以34票击败康裕成31票，跟议长宝座擦身而过。第二届以39票当选，成为高雄市首位女议长，第三届民进党推李乔如，康未参选。第四届再度回锅参选议长。