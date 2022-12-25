王毅：中俄关系坚如磐石

中国国务委员兼外长王毅说，建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上的中俄关系坚如磐石，并强调中俄一年来坚定支持彼此维护核心利益，政治和战略互信更加巩固。

据中国外交部官网星期天（12月25日）发布的消息，王毅在2022年国际形势与中国外交研讨会上说，中俄两国深化睦邻友好合作，全面战略协作更加成熟坚韧。中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京实现“冬奥之约”，在撒马尔罕举行重要会晤，为中俄关系在新的历史条件下开拓前行提供战略引领。

王毅还说，一年来，中俄坚定支持彼此维护核心利益，政治和战略互信更加巩固。两国贸易额加速迈向2000亿美元（约2703亿新元）大关，重大投资项目稳步实施，人民币币结算规模持续扩大，黑河公路桥、同江铁路桥建成通车，跨境互联互通取得标志性进展，互利合作内生动力更加强劲。

王毅也暗批美国重拾冷战思维，制造“民主对抗威权”的伪命题，并强调中俄同各国一道，坚定不移推进世界多极化和国际关系民主化，坚定不移反对霸权、抵制新冷战。“建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上的中俄关系坚如磐石，不受干扰挑拨，无惧风云变幻。”

另据中国外交部官网，王毅也在同一个场合谈到中欧关系。他说，中欧合作关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣。友好是中国对欧政策的主基调，合作是中国对欧政策的总目标。“我们乐见欧洲加强战略自主，支持欧洲一体化进程，期望欧盟在国际事务中发挥更大作用。”

王毅说，习近平过去一年来同欧方领导人举行20余次通话和会晤，接待德国总理朔尔茨、欧洲理事会主席米歇尔访华。中欧贸易投资逆势增长，一系列重大项目相继建成，充分说明中欧是伙伴不是对手，是机遇不是威胁。

王毅强调，中欧在国际舞台上共同践行真正的多边主义，携手应对气候变化、生物多样性等全球性挑战，对世界具有重要意义，给人类带来积极启示。他说，中国愿同欧盟在相互尊重和平等基础上继续妥处矛盾和分歧，加强战略对表和务实合作，携手打造亚欧大陆稳定锚、发展繁荣新高地。

