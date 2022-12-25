中国前财长楼继伟谈财政政策：赤字率或提至3%以上

中国财政部原部长楼继伟周五（25日）在一场演讲中，对明年财政政策加力提效给出自己的看法。他认为，总体看中国一般公共预算赤字规模需要增加，主要用于经常性开支，赤字率可能要提高到3%以上。

据第一财经报道，楼继伟在中国财富管理50人论坛上说，明年减税降费依然要作为主要措施，从而保住市场主体、保住就业。

他说：“明年可以延续增值税留抵退税政策，这项政策使得制造业大中企业、部分小微企业受益多。不过对相当多的小微企业、个体工商户等，由于上下游抵扣链条不完整，很难有留抵退税。有的则采取简易征收方式，不存在留抵退税。因此对它们采取了免征增值税做法。以前结存的留抵税额有3万亿元以上，经过一年大部分已经消化，明年留抵退税效果会减弱。”

在财政政策方面，楼继伟说，明年财政政策大力提效的一个重点是优化支出政策。

楼继伟说： “今年针对小微企业、个体户、接触性服务业减免房租政策非常必要，但受财政能力所限，补贴力度不足。明年要补上短板，还可以考虑增加补贴范围，比如对水电燃气等补贴。这需要靠中央财政增加经常性开支，一部分可以通过财政直达机制，让地方政府执行。另一部分则可以直达纾困对象。采取的工具可以是阶段性发放消费券。可以通过税收、社保基金缴纳数据，来区分出需要纾困的对象。”

他认为，总体估算需要增加中央财政赤字，地方赤字也可以适当增加。总体看全国一般公共预算赤字规模需要增加，主要用于经常性开支，赤字率可能要提高到3%以上。

从近些年中共中央经济工作会议来看，2016年和2019年同样有财政政策“加力”的表述，这两年财政赤字率较上一年均有不同程度的提高，而赤字率提高，赤字规模的增加，使得财政支出规模增加，这正是积极财政政策“加力”的体现之一。近期不少专家普遍认为财政赤字率需要比今年（2.8%）有所提高，不少建议提至3%甚至以上。