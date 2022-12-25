王毅谈明年中国外交六大任务：明年元首外交将掀起高潮

中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅周日（25日）谈到明年中国外交六大任务时说，要深化中俄战略互信和互利合作，夯实两国全面战略协作伙伴关系。

据澎湃新闻报道，王毅在2022年国际形势与中国外交研讨会上说，2023年是全面落实二十大精神开局之年，要开创中国特色大国外交的新格局。

他提出六点任务，其中包括要更好服务保障元首外交和中心工作。他说，明年元首外交将掀起新高潮，主场外交也将亮点纷呈。要做好总体设计和服务保障，展现新时代新征程党和国家事业发展的新气象。

二要统筹拓展全方位外交布局。王毅说，要深化中俄战略互信和互利合作，夯实两国全面战略协作伙伴关系。落实中美元首达成的共识，争取中美关系校准并重回正确航向。密切中欧高层往来和战略沟通，推动中欧关系行稳致远。坚持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合。秉持真实亲诚理念和正确义利观，加强同发展中国家团结合作，维护拓展发展中国家正当权益。

六点任务中，还包括积极服务中国高质量发展和对外开放，为中外人员往来提供更多便利，维护产业链供应链稳定畅通；捍卫国家利益坚强防线，反对一切霸权霸凌霸道，抵制任何单边保护行径；提升国际传播力和话语权，做好二十大精神阐释宣介，讲好中共故事，增进国际社会对中国道路理念制度的理解认同。