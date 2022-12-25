调查：乌俄战争后 台民众对美出兵协防信心减低

一个由美国大学教授针对台湾安全进行的长期民调在最新调查中发现，在俄罗斯攻打乌克兰后，美国和西方国家援助乌克兰的方式已经使台湾民众的信心降低。很多受访者认为，美国出兵协防台湾的可能性比较低。

据美国之音报道，美国杜克大学教授牛铭实（Emerson Niu）主持的团队从2002年开始进行《台湾国家安全研究》（Taiwan National Security Studies）调查，针对台湾人民在国家安全与财富之间如何取得平衡，以及对中国大陆是否构成威胁、假如中国大陆攻打台湾美国是否出兵协防等问题的态度做长期追踪。

牛铭实提供的调查结果显示，在乌克兰战争后，无论中国大陆攻击台湾是否是因台湾宣布独立而发生，多数台湾受访者都不认为美国会出兵协防台湾，而是只会向台湾提供武器。

参与调查的杜克大学的牛铭实及伊利诺州立大学学者王德育说：“显然台湾民众看到美国政府以及其他西方盟邦对于乌克兰的援助方式，基本上是提供武器方面的援助但避免直接涉入。所以我们从这次民调里可以看出，有许多民众都认为美国只会提供武器而不会涉入，大概有35%到45%左右。”

对于如果中国大陆攻打台湾，“蔡英文政府有没有为保卫台湾做好准备？”，调查结果显示，认为“没准备”的（48.4%）要多过于认为“有准备”的（41.7%）。

调查也试图了解台湾民众对自我防卫的决心，问卷题目包括：是否支持恢复兵役时间为一年？回答“支持”者占绝大多数（79%）；如果中国大陆攻击台湾，是否支持政府参考乌克兰做法动员所有18岁至60岁男性来抵抗？回答“支持”者也占多数（59.4%）；如果台湾与中国大陆发生战争，大多数台湾人是否会抵抗？回答“会”者也居多数（65.8%）。

调查还问民众，对于主张台湾“应该加强与美国的军事合作”的看法是否同意，持“同意”者也占多数(69.6)。

另有一题是以开放式提问请受访者自由回答：“如果台湾与中国大陆发生战争，请问您会怎么做？”

在各种答案中以回答“顺其自然”者居多（19%），其次是“抵抗”（15%）、“支持政府决定”（14.8%）、“从军”（13.3%）；也有人回答“逃跑、出国”（9.3%）和“躲起来”（4%）、“投降”（3.5%）。其他五花八门的答案包括“到时候再说”、“祈祷”、“去中国大陆”、“屯粮”、“等死”、“参加地方民防组织”等等。

调查团队在12月9日到14日对台闵地区(含金门、连江)20岁以上成年人所做的调查，有效样本为1500个。