习近平：当前要锚定建设农业强国目标

中共总书记习近平在中央农村工作会议上说，当前要锚定建设农业强国目标，科学谋划和推进“三农”工作，加强顶层设计，制定加快建设农业强国规划，并强调保障粮食和重要农产品稳定安全供给，始终是建设农业强国的头等大事。

据新华社报道，中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。会议由中国总理李克强主持，政治局常委李强、王沪宁、韩正、蔡奇、丁薛祥等人出席会议。

习近平在会议上说，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是中共中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。他说，强国必先强农，农强方能国强，没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。

在这背景下，习近平呼吁要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗。

习近平也说，建设农业强国要体现中国特色，立足中国国情，立足人多地少的资源禀赋、农耕文明的历史底蕴、人与自然和谐共生的时代要求，走自己的路，不简单照搬国外现代化农业强国模式。

他说，当前要锚定建设农业强国目标，科学谋划和推进“三农”工作，加强顶层设计，制定加快建设农业强国规划；循序渐进、稳扎稳打，多做打基础、利长远的事情；因地制宜、注重实效，立足资源禀赋和发展阶段，解决农业农村发展最迫切、农民反映最强烈的实际问题，不搞脱离实际的面子工程。

习近平强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施方案。要抓住耕地和种子两个要害，坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里。

谈及农业人才培养方面，习近平指出，要加大对涉农干部的培训力度，提高“三农”工作本领，改进工作作风，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具有领导农业强国建设能力的“三农”干部队伍。

同时，要坚持本土培养和外部引进相结合，重点加强村党组织书记和新型农业经营主体带头人培训，全面提升农民素质素养，育好用好乡土人才；要引进一批人才，有序引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，帮助他们解决后顾之忧，让其留得下、能创业。