解放军在台周边战备警巡及打击演练 称回应美台升级勾连挑衅

中国大陆解放军东部战区新闻发言人施毅说，解放军东部战区星期天（12月25日）为台湾周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练。他同时强调，“这是针对当前美台升级勾连挑衅的坚决回应”。

解放军东部战区微信公号星期天晚上7时10分发布上述消息。施毅也说，解放军东部战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。

除了施毅的讲话，东部战区微信公号还发布了三张照片并搭配简短图说，分别显示“轰炸机接令升空”、“作战舰艇向目标海域高速机动”，以及“空中眺望台岛中央山脉”。

据报道，美国总统拜登上星期五（23日）签署2023年度国防授权法案，授权未来五年提供台湾100亿美元（约135亿新元）军援，并要求加速处理台湾军购请求。法案呼吁美台联合军演、邀台参与2024年环太军演。

大陆外交部、国防部等上星期六（24日）已针对此事表态反对，指法案违反一个中国原则。

大陆外交部发言人说，上述法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号，给台海和平稳定造成严重损害。

“我们敦促美方把两国元首巴厘岛会晤的重要共识落到实处，摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，客观理性看待中国发展和中美关系，不得实施有关法案中的涉华消极条款。中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。”

解放军在2022年8月初曾展开“锁台”军演，以表达对时任美国众议院议长佩洛西访台的不满。

