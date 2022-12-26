浙江日增百万人染疫 预计疫情高峰将提前到达

中国放松严格的防疫政策后多地疫情不断升温，中国经济大省浙江星期天（12月25日）公布，目前浙江每天新增冠病感染人数已突破100万例。

综合杭州网、央视网等报道，浙江省疫情防控工作领导小组办公室副主任、省卫生健康委副主任俞新乐在疫情防控新闻发布会上说，根据近期病例监测和社区抽样调查结果，对感染情况进行预测，预计浙江疫情高峰将提前到达，在元旦前后进入高位平台期，期间每天新增冠病感染人数最高将达200万，高峰期预计维持一周左右。

据浙江省统计局资料，浙江常住人口在2021年末为6540万人。

据报道，这场发布会也提到，浙江过去一周全省发热门诊单日最高就诊人次为40.84万人次，是平时的14倍。此外，根据数据监测，浙江到发热门诊就诊发热病人数量已经开始下降，发热病人基层就诊比例从20%提高到了44.7%。

山东青岛卫健委主任薄涛上星期五（23日）称，按监测数据推测，当地目前每天新增感染人数介于49万至53万人，预计星期六和星期天会在此基础上以10％增速增加。广东东莞市卫健局当晚也发文警告，冠病感染高峰日益逼近，目前当地感染者正以每天25万至30万人的规模增长，且增速越来越快。

另一方面，中国国家卫健委星期天（25日）宣布，即日起不再发布每日冠病疫情信息。中国疾控中心将发布相关疫情信息，供参考和研究使用。

此前，中国卫健委12月14日起不再公布无症状感染者数据。中国疾控中心应急中心主任李群解释说，核酸检测当前实行“愿检尽检”为主的策略，许多无症状感染者不再参加核酸检测，也无需去医疗机构就诊，难以准确掌握无症状感染者的实际数量，因此不再公布无症状感染者数据。