广东省领导看望慰问老同志

中国媒体报道，中共广东省委书记黄坤明，省委副书记、省长王伟中等省领导，在过去的周末看望慰问齐心等老同志。齐心是中共总书记习近平的母亲。

据南方网报道，黄坤明、王伟中、广东省人大常委会主任黄楚平，省政协主席王荣，在12月24日至25日先后以不同形式看望慰问朱森林、卢瑞华、高祀仁、黄华华、朱小丹、齐心、李灏、张帼英、卢钟鹤、黄丽满、欧广源、黄龙云、李玉妹、林树森、范希贤等老同志，代表省委向他们致以崇高敬意和新年祝福，感谢他们为广东经济社会发展作出的重要贡献，

据报道，在看望慰问时，黄坤明、王伟中、黄楚平、王荣等关切询问老同志们的身体健康和生活情况，并向他们介绍了广东一年来的工作和新征程推动广东高质量发展的举措安排。

黄坤明说，中共十八大以来，在中共中央坚强领导下，广东各项事业取得历史性成就、发生历史性变革，呈现良好发展态势，这其中饱含着老同志们的心血汗水。

他也说，当前广东正深入学习贯彻中共二十大精神，对照中共二十大的战略擘画，按照省委十三届二次全会的部署要求，坚持以高质量发展为牵引，高水平推进现代化建设，奋力实现习近平赋予的在新征程中走在中国前列、创造新的辉煌的使命任务。“希望老同志多提宝贵意见建议，帮助我们把广东工作做得更好。我们将用心用情、精心精细做好服务保障，切实把老同志的生活照顾好，让老同志平安幸福。”

