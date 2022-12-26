台媒：台美经贸倡议第二轮谈判或明年1月中在台举行

台美21世纪贸易倡议第二轮谈判或于下月中旬在台湾举行。

据台湾《工商时报》星期一（12月26日）报道，台美21世纪贸易倡议2022年11月举行首次谈判会议，台湾行政院经贸办先前透露2023年农历新年前有望举行第二次谈判，且积极争取在台湾举行。

据悉，相关单位已收到通知，美方赴台有谱，预计进行两至三天谈判，主轴围绕四项优先议题，若谈定被视为第一阶段成果，有望进一步签署协议。

台美21世纪贸易倡议自2022年8月中宣布启动谈判，在11月8日至9日在美国纽约召开首次谈判会议。至于第二次会议时间及地点，经贸办先前透露，在农历新年前、1月中旬举行，且将争取美方赴台谈判。

据了解，台方日前已接到通知，美方赴台机会大，但台方担心没踏上飞机前都不算数，暂不透露日期、行程及下塌饭店等资讯，将在适当时机对外宣布。

据悉，目前已敲定由美国贸易代表署（USTR）助理贸易代表麦卡廷（Terry McCartin）带队，他的层级约是台湾司长以上到次长级之间，已具备谈判决定权；台方则由经贸办副总谈判代表杨珍妮带队与会。

台美谈判聚焦11项议题，第二次实体会议触及议题，以四大优先议题为主，包含贸易便捷化、中小企业、反贪污和良好法规实务等，但不排除讨论包括数位贸易等其他事宜。

实际上，第二次实体谈判会议召开前，台方与美国已经陆续进行10余次视讯会议，各工作层级互相了解对方需求，方便在实体会议时一次性大汇整。

台方先前说，2022年底有望有小部分成果，据悉第二次实体会议希望将四大优先议题谈定，并进一步约定签署协议时间，但该协议名称是否为BTA（双边贸易协定），要怎么定义跟包装，仍待双方人员讨论。但双方已有签署或共同宣称的共识，届时会视为台美贸易倡议谈判第一阶段的成果，最终目标是2023年底前完成整个BTA协议谈判。

对于外界担心，1月中旬刚好是台湾内阁改组时机，是否会影响台美谈判。台行政院官员认为应该不会，因为台美谈判属技术阶层的谈判，也是双方都已经同意并认同积极进行的事，政务官去留没有太大影响，仍由专业人员进行谈判，相信会一直走下去。