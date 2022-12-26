中国足协暂停广州足协会员资格两年 六人终身禁赛

广东省运会U15男足决赛假球事件持续问责，中国足球协会宣布暂停广州足协会员资格两年，六名有关人士因操控比赛等被终身禁赛。

据中国足球协会官网星期天（12月25日）发布《中国足球协会关于对广东省第十六届运动会足球项目男子乙A组决赛有关单位及个人处罚决定的公告》，专项调查小组调查发现，广州市足球协会主席谢志光、恒大足球学校校长王亚军、副校长张修宇、球员管理部主任蔡光辉、清远市足球代表队主教练黎梓菲、清远市足球代表队助理教练陈伟华等人存在操控比赛、以确保广州市足球代表队获得冠军的违纪行为。

因此，中国足协给予广州市足球协会临时暂停中国足球协会会员资格两年的处罚（自2022年12月25日至2024年12月24日止）。广州市足球协会在处罚期内不再享有会员权利，其相关职能由广东省足球协会代为履行。

同时，终身禁止谢志光、王亚军、张修宇、蔡光辉等四人从事任何在中国足球协会管理下与足球运动有关的活动；终身禁止黎梓菲、陈伟华等两人从事任何在中国足球协会管理下与足球运动有关的活动，并取消其教练员资质。

据澎湃新闻报道，恒大集团官方同日（25日）发布文件显示，王亚军、张修宇、蔡光辉、黎梓菲、陈伟华五人已被恒大集团开除。​

2022年广东省第十六届运动会在清远市举办。8月7日，U15男足冠军战在这里上演，清远队在下半场第18分钟取得了3:1领先，但此后广州队在下半场第23到第36分钟内连入四球，以5:3逆转夺冠。这场13分钟连入四球的“大逆转”却引来专业人士和球迷的一致质疑，“假球”声音此起彼伏。

广东省纪委监委官方网站“南粤清风网”星期六（12月24日）晚上发布通报，认定这场比赛发生了假球事件，对16名党员领导干部严肃问责。