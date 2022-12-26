广州原市长黎子流逝世 享年91岁

广州市原市长黎子流因病抢救无效，于星期天（12月25日）逝世，享年91岁。黎子流在任时推动广州地铁、广东外海大桥等兴建，他的粤语金句“得就得，唔得返顺德”也广为流传。

据中共广州市委机关报《广州日报》报道，黎子流因突发心脏病抢救无效，于星期天上午8时17分在广州逝世。报道称他为“中国共产党的优秀党员”、“久经考验的共产主义战士”。

香港《星岛日报》则引述网传原广州市人大副主任周庆强发出“沉痛悼念尊敬可爱的黎市长！”的信息称，黎子流12月15日曾感染冠病，在感染后第10天辞世。

公开资料显示，黎子流1932年出生，是广东顺德人，1953年加入中国共产党，在1966年至1969年文化大革命期间，曾被列为“三反分子”和“走资派”。

黎子流1974年担任中共顺德县委副书记、书记、佛山地委委员，任内推动顺德改革开放，提倡与香港进行交流；1983年调任中共江门市委书记，任内推动兴建连接江门至中山的外海大桥，并创办江门首所本科院校五邑大学。

他于1990年被任命为广州市人民政府副市长、代市长，后任市长，任内提出广州建设“现代化国际大都市”的目标，并推动兴建连接广州市区至白云机场的道路及广州地铁等大型建设。

他于1997年离任官职，并在一年后正式退休。他退休后在家乡广东顺德龙江镇创办“新世纪农业园”，获香港的恆基兆业、新世界发展、信德集团、嘉华集团等参与投资。此外，他还热衷于教育文化事业、振兴粤剧，曾主持组织“振兴广东省粤剧协会”，并出任会长。

黎子流因作风亲民、敢做敢为，风评甚佳，他的金句“得就得，唔得返顺德”（能做就做，不能做就回顺德）也在粤语区广为流传。