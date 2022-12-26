黎智英案提请中国人大释法 谭惠珠：人大若新增议程最快26日收到草案

针对壹传媒创办人黎智英聘用外籍大律师代表抗辩《香港国安法》案，提请中国全国人大常委会释法事宜，正在北京准备列席中国全国人大常委会会议的香港基本法委员会副主任谭惠珠星期天（12月25日）说，人大常委会议若有新增议程，最快星期一（26日）将收到草案。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，谭惠珠称，暂时未见释法相关项目加入议程，但相信很快会知道，若有新增议程，最快星期一将收到草案。由于属机密资料，不会作出公告。

她续称，是否增加议程，由中国全国人大常委会委员长会议决定，若增加的话，会在常委会说明和解释相关项目的内容。

香港特首李家超上月底前提请中国全国人大常委会释法，以厘清未在香港全面执业资格的律师或大律师可否参与《香港国安法》案件，李家超上星期六（24日）赴北京述职返港后说，相信中央政府很快会有决定。对此，谭惠珠认为是中央政府高度重视相关提请事宜，并已透过港澳办及中联办表示支持。

因应香港律政司反对壹传媒创办人黎智英，获法庭批准聘请英国大律师欧文（Tim Owen）抗辩《国安法》案件，终审法院再拒绝律政司就此申请上诉许可，特首李家超上月底宣布向中央政府提交报告，建议提请全国人大常委会，根据《香港国安法》作出解释，厘清立法原意和目的，未在香港全面执业资格的海外律师或大律师，可否以任何形式参与处理危害国家安全案件的工作。

《香港国安法》指定法官杜丽冰约于两个星期前在庭上说，由于未知人大何时有释法决定，暂订将黎智英案押后至2023年9月25日开审。