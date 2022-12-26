受疫情蔓延影响 北京11月零售额下降近18％

随着中国染疫人数增加，彭博社的交通统计数据显示，更多人选择呆在家里，首都北京的零售额也在11月下降了近18％。

据彭博社星期一（12月26日）报道，彭博新能源财经（Bloomberg NEF）数据显示，中国首都北京市上星期四（12月22日）的地铁乘坐量仅为360万人次，比2019年同期低了70％，城市街道交通拥堵情况也只有2021年1月的30％。其他主要城市，如重庆、广州、上海、天津和武汉也出现了类似的下降。

报道分析指出，在放宽疫情管控之前，中国经济就处于消费支出下滑加深、工业产出增长放缓的挣扎中，而12月的经济活动相比疲软的11月也进一步收缩，新一年的经济前景严峻。

数据还显示，中国房屋和汽车销售数据在本月的前几周都有所下降。其中，受到政府补贴支持的汽车销售是今年消费者支出的一个亮点，但受疫情影响消费意愿，该数据上个月业开始下降。另一方面，疫情也打击了工业产出，汽车产量自5月以来首次出现下降。与5月时因“动态清零”政策封控影响生产不同，目前的减产主要源于许多工厂员工染疫导致的生产力不足。

受需求前景不明影响，中国铁矿石的价格也走向了每周小幅下跌。广发期货在一份说明中说，中国钢厂目前正在减产，行业协会的数据也显示，本月中旬起产量下降，库存上升。

近期的疫情蔓延也抵消了宣布重新开放股票和商品市场的兴奋情绪。上海证券交易所综合股价指数已经回落到11月11日官方开始放宽限制之前的水平附近，并在过去两周里一直在下跌。

据渣打银行（Standard Chartered Plc）的数据，市场的下跌也反映出小企业的信心不佳，该数据连续第三个月处于收缩状态。虽然与11月相比有小幅改善，但主要指数仍显示小型企业对当前形势和未来并不乐观。

渣打银行分析师在上周的报告中指出，或因防疫措施放宽带来的积极影响，制造业出现了一些改善，新订单、销售和生产比11月有所上升。但他们也在报告中说，在感染病例增加的情况下，服务类中小企业将继续面临消费情绪疲软的阻力。

另一方面，根据韩国的早期数据，全球贸易的下降延续到12月，而这意味着中国的出口可能连续第三个月下降。此外，本月前20天韩国对中国的出口下降了近27%，这也表明中国对半导体的需求依然疲软。