解放军47架军机飞越海峡中线 创近期纪录

中国大陆解放军71架军机这两天在台海周边活动，其中47架军机飞越海峡中线及进入台湾西南空域，被台媒形容为“创近期扰台最多纪录”。

台湾《自由时报》、中时新闻网报道，根据台湾国防部的信息，自星期天（12月25日）上午6时至星期一（26日）上午6时，共侦获71架解放军军机、七艘解放军军舰在台海周边活动，其中47架解放军军机飞越海峡中线，进入台湾西南空域。

报道说，这也是2022年以来解放军军机“扰台”规模第一高、进入台湾西南空域以及飞越海峡中线第二多的记录。

时任美国众议院议长佩洛西8月访台后，解放军曾展开“锁台”军演。据报道，解放军于8月5日派出68架军机在台海周边活动，其中49架飞越海峡中线及进入台湾西南空域；8月7日派出66架，其中22架飞越海峡中线及进入台湾西南空域。

另一方面，解放军东部战区微信公号星期天晚上发布消息，解放军东部战区新闻发言人施毅说，解放军东部战区星期天为台湾周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练。他同时强调，“这是针对当前美台升级勾连挑衅的坚决回应”。

除了施毅的讲话，东部战区微信公号还发布了三张照片并搭配简短图说，分别显示“轰炸机接令升空”、“作战舰艇向目标海域高速机动”，以及“空中眺望台岛中央山脉”。

据报道，美国总统拜登上星期五（23日）签署2023年度国防授权法案，授权未来五年提供台湾100亿美元（约135亿新元）军援，并要求加速处理台湾军购请求。法案呼吁美台联合军演、邀台参与2024年环太军演。

大陆外交部、国防部等上星期六（24日）已针对此事表态反对，指法案违反一个中国原则。