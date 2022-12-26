上海警方对四名非法销售抗原检测人员采取刑事强制措施

中国疫情防控转向后，抗原检测试剂出现短缺，警方加大对非法销售、倒卖抗原检测用品的打击力度，多名非法销售抗原检测套装人员被采取刑事强制措施。

上海市公安局星期天（12月25日）在官方微博发布通报显示，四人因非法销售冠病抗原检测套装，被依法采取刑事强制措施。根据警方调查，今年12月中旬以来，39岁的犯罪嫌疑人张某通过另外三人大量收购冠病抗原检测套装，并加价后对外销售，非法获利5万余元（人民币，下同，约9700新元）。目前，四人已被警方依法采取刑事强制措施。

警方提醒，上海警方将会同市场监管、药监等部门，持续严厉打击各类囤积居奇和哄抬防疫物资价格的违法犯罪行为，全力维护市场秩序。

另据新民网报道，昆明市公安局上星期四（22日）在网络巡查中发现有人在个人抖音、微信等社交软件平台发布售卖抗原检测试剂等广告，其所售卖抗原检测试剂价格高于市场价逾三倍，且疑似无证售卖医疗物资。经过侦查，警方当天在市内逮捕了六人，且在西山区某商贸有限公司查获抗原检测试剂18箱。

根据中国国家药品监督管理局发布《中国对新型冠状病毒检测试剂和防护用品的监管要求及标准》和《医疗器械监督管理条例》，销售（经营）抗原等需要相关资质，若无相关资质则可以根据《医疗器械监督管理条例》第八十一条只规定，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品，并处最高货值金额30倍的罚款。

如个人或企业扰乱市场秩序，情节严重的将涉嫌非法经营罪，非法经营数额超过5万元，或违法所得超过1万元，将达到刑事犯罪追诉标准。

目前，中国多地预测疫情高峰下月将来临，但抗原试剂等防疫物资在市场上仍一盒难求。中国政府近日在全国范围内征用多家药品和抗原试剂盒工厂，以应对各地因大规模冠病感染潮而出现医疗物资短缺的局面。