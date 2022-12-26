特斯拉回应上海厂提前停产一周：媒体说法不完全准确

针对外媒引述内部通知和知情人士报道称，特斯拉上海厂将提前停产一周，特斯拉中国回应说，媒体的说法不完全准确。

路透社上星期六（12月24日）根据一份内部通知和两名知情人士说法报道称，特斯拉上海工厂当天已暂停生产。该厂当天的早班被取消，工人们被告知可以开始休假了，厂方也未说明具体原因。

这比之前12月最后一周停止厂内大部分工作的计划稍微提前了一点。路透社此前曾披露，特斯拉计划从12月25日起至明年1月1日暂停该厂Model Y车型的生产。

报道称，特斯拉上海工厂暂停生产正赶上冠病病例在中国大幅增加。特斯拉同时也面临库存增加的问题。作为特斯拉的全球第二大市场，中国市场正面临下行压力。消息人士透露，过去一周，特斯拉上海工厂的产能主要用于生产出口车型。

路透社补充称，年底假期暂停生产并不是特斯拉上海工厂的惯常做法。2021年12月最后一周，该工厂保持正常运行。

不过，美国财经杂志《巴伦周刊》称，车企在假期时通常会休息，并举出美国通用汽车和福特公司一些工厂停产的例子。

特斯拉中国星期天（12月25日）接受《环球时报》访问时说：“上海工厂2022年仍然保持了高效的生产和优秀产出。整车生产下周（即本周）按计划进行年度产线维保工作，同时工人经过一年的辛勤工作，因此在产线维保期间也进行人员休整。充电桩等车间都未停线，媒体说的工厂停产也不完全准确。”

过去三个月，特斯拉股价跌跌不休，首席执行官马斯克收购社交媒体平台推特后的种种作为以及电动汽车需求放缓的担忧导致公司股价严重承压。美国媒体称，仅在2022年12月，特斯拉的股价已暴跌36%，这将成为特斯拉股票表现最差的一个月。

不过有迹象显示，特斯拉在中国市场上仍继续扩张。特斯拉日前官宣，星期一（12月26日）将在华建成第一万根超级充电桩。2022年8月，特斯拉上海工厂第100万辆整车下线。从建厂投产到百万整车下线，特斯拉上海工厂用时不到三年。