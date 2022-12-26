香港连续三天新增病例破两万 澳门单日或有八万人受感染

香港新增确诊病例连续三天突破两万起，澳门单日或将有八万人受感染。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》星期一（12月26日）报道，香港疫情在圣诞节期间变得严竣，卫生署星期天（25日）公布新增2万1255起确诊病例，连续三天突破两万起。香港上星期六（24日）新增2万1362起确诊病例，上星期五（23日）新增2万零252起确诊病例，为第五波疫情在3月高峰期后再突破两万起水平。

由2020年冠病疫情暴发至今，香港共录得约248万人染疫，星期一染病总数或达250万起，占全港730万人口的34%。

澳门上星期五（23日）起对入境人士免除所有隔离措施后，当地疫情愈趋严峻，香港中文大学公共卫生学院助理教授郭健安利用数学模型，推算澳门疫情会在星期二或三（27日或28日）见顶，但实际传播速度或更快。

根据模型推算，澳门单日可能多达八万人感染，预计到1月中会跌至三位数或以下。

至于澳门会否经历香港第五波疫情高峰，郭健安称，由于澳门接种率比起香港第五波疫情前高，相信重症及入院率会较低。他估计至下月中，每日感染人数甚至最多可回落至双位数，届时连同已打针的人，澳门会有八九成人口混合免疫。

澳门立法会议员林宇滔星期一（26日）在香港电台节目上说，澳门政府自12月15日起，未再公布检测阳性等详细数字，仅披露入住隔离设施的确诊者人数，有关数据一直徘徊在双位数。

他续称，身边已有不少家庭染疫，多个行业、食肆，甚至是政府部门都无法提供正常服务，因此认为官方低估实际疫情，粗略推断现时已有一半人口染疫，远高于官方日前以模型推算的六分之一人口。

他批评，澳门政府过去两周的防疫政策由动态清零突然转向共存，开放太快，毫无准备，不少染疫市民无法购药，直斥当局是躺平式共存。

林宇滔称，他接获不少前线医护反映，急症情况恶劣，已沦为人间炼狱，但在医护发出公开信后，政府看似已正视问题，目前急诊轮候已由高峰的200多人降至数十人。

但他认为仍不能掉以轻心，因为根据官方推算，未来数日才是疫情高峰期，直言不少澳门市民担心政府无法有效应对。