宜兰市前市长江聪渊论文抄袭 硕士学位遭撤销

台湾宜兰市前市长江聪渊在竞选县长期间遭人检举论文抄袭，经淡江大学学伦会审查确认抄袭，决定撤销他硕士学位。江聪渊称尊重审查结果，但重申没有故意或抄袭的意图。

江聪渊星期一（12月26日）在个人面簿发表声明称，尊重淡江大学审查结果和决定，称自己的论文或有未尽完善之处，对于这些写作过程中的疏忽造成瑕疵再次表达歉意，虚心接受学术上最严格的检验。

但他也重申，论文的参考资料来源许多是来自宜兰县政府的访谈资料、研究内容，或是索取相关局处资料，自己“绝无故意或是抄袭的意图”。

他还在声明中说，自己在担任公职的过程中，都竭尽所能将进修过程中所学所知复以应用到岗位上，应用到地方的发展规划之上，并感谢能有这个机会与渠道，弥补过去求学不足，未来也会继续努力，并再次感谢各方关心与指教。

江聪渊因家庭因素，原本只有五年制专科学校学历，从政后把握学习机会，在立委服务处主任时期完成佛光大学公共事务学系硕士在职专班的进修，在担任县议员之后，1999年前往淡江大学国际企业系硕士在职专班进修。

据《联合报》报道，江聪渊抄袭一事由宜兰县议员黄琤婷今年9月举发，称其论文像是“拼装车”，总共涉嫌抄袭七、八本论文。不过黄琤婷星期一称，没有接到学校审查结果的通知，质疑学校处理流程有瑕疵、违反常理。

对此，淡江大学秘书长刘艾华接受台湾媒体采访时说，学校上星期四（12月22日）寄出撤销论文通知给各大专院校，星期一则寄给被撤销的当事人及举发人。学校称，处理寄发过程的先后可能未尽完善，可以再检讨。

