大陆军机“扰台”次数创近期纪录 蔡英文：台湾越团结越安全

中国大陆军机“扰台”架次创近期新高，台湾总统蔡英文强调，近年来威权主义持续扩张，台湾越团结，就越强大，也会越安全。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》报道，蔡英文星期一（12月26日）上午出席台湾国防部举行的陆海空军晋任将官勗勉典礼致词时，作出以上表述。

台军今年下半年共有28人晋任中将及少将，其中晋任中将八人，包括首位女中将陆军政战主任陈育琳，晋任少将有20人。

蔡英文致词时说，在这个光荣的时刻，她要向晋任的将官以及眷属表达最诚挚的祝贺。能够获得晋任，代表在每个岗位上都是能够担起责任，克服困难，表现深受肯定的优秀的军官。晋任是荣誉，也是责任的加重。

她勉励晋任的将官，未来要面对的挑战只会更多、更艰钜，尤其近年来威权主义持续扩张，不断的影响国际秩序以及区域的和平稳定。随着战争型态的改变以及国防科技的进步，台军也必须要与时俱进，建构坚强可恃的防卫战力。

她说，在过去一年内，台湾快速布雷艇中队已经成军；玉山军舰也顺利交舰，开始执行任务；新一代的高教机勇鹰号也完成测试和评估，预计2026年全数交机。

蔡英文强调，“我们越是做好准备，企图侵犯者冒进的机率就越小，我们越团结，台湾就越强大，也会越安全”。身为三军统帅，她一定会和台军站在一起，持续的充实国防，为捍卫台湾的民主、自由和安全共同打拼。“我对各位很有信心，新的一年，让我们继续努力”。

中国大陆解放军71架军机这两天在台海周边活动，其中47架军机飞越海峡中线及进入台湾西南空域，被台媒形容为“创近期扰台最多纪录”。

台湾《自由时报》、中时新闻网报道，根据台湾国防部信息，自星期天（12月25日）上午6时至星期一（26日）上午6时，共侦获71架解放军军机、七艘解放军军舰在台海周边活动，其中47架解放军军机飞越海峡中线，进入台湾西南空域。