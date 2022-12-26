候任高雄市副议长曾俊杰选前倒戈被开除国民党籍

候任高雄市副议长曾俊杰选前倒戈，星期一（12月26日）被开除国民党党籍。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》报道，甫当选高雄市副议长的曾俊杰阵前倒戈，带枪投奔民进党，国民党高雄市党部星期一上午召开考纪会，针对该案通过开除曾俊杰党籍处分，后续将依考纪会决议报请党中央核定，正式宣告与昔日战友分道扬镳。

曾俊杰在高雄市议会正副议长选举前一天，投出震撼弹，宣布退出国民党，以无党籍身份与民进党籍议员康裕成的“民无配”搭挡参选正副议长。康裕成星期天（25日）如愿回锅担任议长，曾俊杰则在争议声中当选副议长。

对此，国民党高市党部说，针对国民党党员违纪情节重大者，依据中国国民党员违反党纪处分规程作出党纪处分。这次议长及副议长选举，曾俊杰阵前倒戈宣布与民进党结合，致使国民党在正副议长选举中落败，违纪情节重大且明确，经出席考纪委员全数通过，予以曾俊杰开除党籍之处分。

国民党高市党部补充说，以上决议依据中国国民党党纪处分规程第30条第一项第三款：“撤销党籍、开除党籍处分由所属党部审议，层报中央考纪会议决，并报请中央常务委员会议通过后确定。”

曾俊杰对此说，他已经在上星期六（24日）宣布退出国民党，剩下的事情请国民党内部自己处理。