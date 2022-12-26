港大教授促向非本地居民收费接种冠病疫苗

香港有望1月中旬与大陆实现通关，香港大学生物医学学院教授金冬雁提醒，大陆游客可能为购买药物、接种冠病疫苗赴港，呼吁港府做好准备，向在香港接种疫苗的非本地居民收费。

据星岛日报报道，金冬雁星期一（12月26日）在港台节目上说，他预料陆港实现通关初期，人流不会很多，但香港可提供辉瑞（中国称“复必泰”）信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗接种，可能成为大陆游客赴港的一个诱因，吸引大量游客去打针。

金冬雁说，政府应当向这些接种疫苗的非本地居民收费，“他们临时性来香港打针，没理由用公费去支持其他地区的人。”

他指出，虽然现在政府疫苗接种计划允许非本地居民在香港免费接种辉瑞原始病毒株疫苗，但通关后情况会有很大不同，很多人只是短期逗留，不会融入香港社会、做出贡献，或因为接种疫苗对本地医疗系用构成威胁，所以没有理由用公费补贴他们打疫苗。

另一方面，金冬雁也提到，虽然香港连续三日新增超过2万起病例，但再次出现大爆发的机会不高。他指出，只要重症和死亡率能控制得好，整体对社会的危险性就不高，这也是现时政府的政策目标。

香港立法会选委界议员陈凯欣则在同一节目中说，陆港通关肯定是好事，但同时间有相当多的配套要准备，防止日后出现一些“大家都不想见到的事”。他提议，政府可参考疫情前的每日出入境人次，制定通关初期的每日配额，例如从疫情前两成开始运行，若顺利则可逐步增加。

