挂喜报贺急诊人次破200万 医院称本意想赞医护不易已撤下

针对网传浙江台州中心医院悬挂喜报“热烈祝贺我院门急诊服务人次突破200万”，医院回应称，本意是想称赞医护不易，内容确实不当，已撤下喜报。

据“极目新闻”报道，有人近日在浙江台州市中心医院发现，院内电子显示屏上发布了一封喜报，喜报内容显示：“2022年12月21日，我院门急诊服务人次突破200万”。网民将喜报照片发布在网上，随即引发网友评论。

部分网友在微博平台上发言认为，医院将就诊患者人数作为喜报公开进行祝贺，不妥当，“这个喜报太不合适”，有人质疑医院“把救死扶伤做成了一门生意，拼起了KPI”，也有网民直指医院“丧”事“喜”办，冷血没人性。

对此，台州市中心医院一名工作人员星期一（12月26日）受访时回应称，2022年截至12月21日，该院门诊和急诊服务人次超过200万。医院认为医护人员面临疫情，还接待了这么多患者，很不容易。

这名工作人员称，目前，医院近三分之一的一线医护人员感染没法上岗，其余人员都坚守在岗位，喜报的本意是想给医护人员解压和鼓励，但内容确实不太恰当，目前已经撤下，他们为此感到抱歉。

台州市卫健委工作人员称，已注意到此事，目前市里相关部门正指导院方进行处理。

台州市中心医院官网资料显示，该院于2000年6月开诊，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健与康复为一体的三级甲等综合性医院。急诊科具备完整的“院前急救-急诊急救-重症监护”现代急救医学服务体系中心，是台州市急救医学的示范单位之一。