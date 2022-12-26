北京药房哄抬单盒连花清瘟药价被罚30万元人民币

北京一家药房因为哄抬単盒连花清瘟药价，被罚款30万元人民币（下同，约5万8120新元）。

据环球网星期一（12月26日）报道，采购价每盒18.5元人民币的连花清瘟胶囊，加价后每盒的销售价竟高达118元人民币。北京市市场监管局网站消息，北京源通百姓平安大药房有限公司因高价销售连花清瘟被罚30万元人民币。

北京市市场监管局网站上星期五（12月23日）公布的行政处罚决定书显示，北京源通百姓平安大药房有限公司在京东商城开设店铺“百姓平安大药房旗舰店”从事药品经营。

2022年12月2日至12月6日期间，销售连花清瘟颗粒（规格：6g*10袋/盒），采购价格为每盒23.57元人民币，销售价格分别为每盒58元人民币、80元人民币、104元人民币，最高进销差价率达341%。

2022年12月5日，该公司所售连花清瘟胶囊（规格：0.35g*48粒/盒）采购价格为每盒18.50元人民币，销售价格为每盒118元人民币，进销差价率达538%。

2022年12月2日至12月6日，在成本未明显增加的情况下，北京源通百姓平安大药房有限公司大幅度提高药品价格，进销差价率远高于同时期周边市场同类药品。

北京市市场监管局12月23日公布行政处罚决定书，责令当事人改正违法行为，警告并罚款30万元人民币。