蔡英文27日下午召开记者会 预计将宣布延长役期决定

台湾总统蔡英文将在星期二（12月27日）下午召开记者会，预计将宣布延长兵役至一年的决定。那将是蔡英文时隔740天多以后，第一次举行记者会面对记者提问。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾总统蔡英文预计星期二召开国安高层会议，有望拍板义务役延长一年方案，并亲自对外宣布。

台湾总统府发言人张惇涵星期一（26日）说，总统蔡英文预计星期二上午10时于总统府召开国安高层会议，就强化全民国防兵力结构调整方案进行讨论。星期二中午12点也将邀请执政党立法院党团及立委，在台北宾馆沟通讨论。总统蔡英文将于星期二下午3点半在总统府召开记者会，向社会各界报告并接受媒体提问。

张惇涵说，相关方案经国安会及国防部历时两年多的作业，将全民国防体系进行通盘检视与调整，并研拟强化方案与配套措施。除了将于星期二向社会各界报告外，总统府也期盼朝野政党、民间团体、专家学者及社会各界，能够进行更多良性讨论与沟通，相信大家共同的目标是让方案能够更好。

张惇涵补充说明，为因应国际政经局势变迁，蔡英文近期也将就台湾整体的经济情势与因应策略，另行召开国安高层会议，盘整行政院与各部会共同准备的方案。确切的时间若有确定，则将另行说明。