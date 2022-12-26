北京将向社区卫生服务中心配发Paxlovid

中国冠病疫情“抢药潮”中，首都北京市将向全市社区卫生服务中心统一配送辉瑞冠病口服药Paxlovid（中国称“奈玛特韦/利托那韦片”）并提供培训，不过具体配送时间尚不清楚。

综合《新京报》和《健康时报》报道，星期天（12月25日）网上流传消息称，北京将于近期统一将Paxlovid配送至各社区卫生服务中心，由社区医生接受培训后，指导辖区内冠病患者服用进行抗病毒治疗。北京多个社区卫生服务中心星期一（26日）证实，已收到参加Paxlovid应用培训的通知，但药物还没有配送到。

有社区卫生服务中心相关负责人透露，Paxlovid应用的紧急培训是全市统一的部署，将于星期一下午在线上进行，不过目前社区还没有该药物，后续什么时候来药，具体时间也尚不知道。

一位社区医生称，其单位已经预订了药品，不过具体的使用指征等问题，还有待进行培训。

不过，香港网媒“香港01”星期一就此事致电北京卫生健康委12320查询时，工作人员称“暂时没有接到这样的通知，具体情况不是很清楚，也可能是信息延误，或许后续会有。”报道还说，北京疾控中心、北京政务12345的工作人员也都回应称并未查询到相关信息。

另有消息人士透露，此前中国国家卫生健康委层面已组织了“抗新型冠状病毒药物奈玛特韦/利托那韦片组合包装使用视频培训会”。

Paxlovid由美国辉瑞公司研发生产，2022年2月中国国家药品监督管理局附条件批准了其进口注册。根据获批信息，Paxlovid为口服小分子冠病治疗药物，在中国卫健委3月15日印发的《诊疗方案》中，注明Paxlovid的适用人群为发病五天以内的轻型和普通型且伴有进展为重型高风险因素的成人和青少年。

中国冠病疫情严峻使民众对抗病毒药品的需求激增，各地药房和医院出现“一药难求”的局面，民众纷纷寻求网络销售渠道买药。甚至有民众通过黑市渠道采购在其他地方生产，但未获准在中国销售的Paxlovid等的仿制药。

