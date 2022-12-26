台积电赴美设厂 宏碁创办人施振荣：将台湾“国力”延伸国际

台湾集体电路制造公司（台积电）赴美投资设厂持续引起各界关注，宏碁集团创办人施振荣指出，台湾存在的价值就是服务全世界，台积电海外设厂是把台湾的“国力”延伸到国际上。

据台湾《自由时报》星期一（12月26日）报道，施振荣说，经济的循环跟供需有关，供需又跟投资及需求有关。在半导体产业，厂商常常在景气好的时候就做了过多的投资，一旦市场没有起来，往往就会供过于求，导致产品降价，开始另一个景气的循环。

施振荣说，以前在半导体产业有一个定律，就是在奥林匹克年一定是缺货，每四年会有一个循环。这一次因为俄乌战争、冠病疫情等因素影响，加上掀起一波在家工作与在家上课多出来的需求，厂商为了抢货，造成重复下单，大家再加码投资，导致供过于求的现象。

施振荣表说，但这是正常的景气循环，一定会慢慢调整回来。所以经营半导体事业，最重要的就是要用长期的思维来思考这个问题。

近期台积电在多方的考量之下赴美设厂，后续也引发外界担忧台湾将面临人才外流的循击，施振荣对此说，他硕士时念的是半导体，第一份工作在半导体领域，后来进入电脑领域，所以看得相对比较多。半导体跟市场结合十分密切，所以这次台积电赴美投资设厂，是因为他的重大客户都是美商，一是考量供应链就近供货给客户，另一个因素就是美国国安问题的考量。

施振荣进一步分析，把制造移出美国，美国人在上世纪70年代就已经开始慢慢移到亚洲，这也是所谓全球化的一个开始，展开专业分工，从垂直整合变成垂直分工的生态，这个生态对产业发展最有利，也对市场最有利。

如今要把制造移回美国，反全球化的发展，施振荣认为，长期是不可行的，但短期如果因美国政府的介入，也许还可以暂时维持，但是补贴久了还是没有办法变成一个生生不息的生态。

施振荣说，美国非常欠缺制造方面的人才，由于文化关系，美国人才较不愿意从事制造方面的工作，觉得比较枯燥，认为附加价值不够。

他并指出，台积电到美国去的人才数量，从台积电来看是有限的，主要是当种子，要训练当地人才。美国制造业的文化如果想要在晶片领域长期发展，美国的文化就要改变，才能让他们觉得制造的附加价值是够的，分红也会更多，这样美国的制造业文化才会改变。

施振荣说，现在半导体的制造几乎都已自动化，用的人比以前少很多，所以不必担心人才外流的问题，台湾只要随着市场的需求，把“国力”延伸到国际上。

他说，台湾存在的价值就是为全世界做出更好、更有竞争力的东西，服务全球，这就是台湾的价值与贡献。