科华生物创始人唐伟国因冠病伴基础性疾病逝世

中国体外诊断上市公司上海科华生物创始人唐伟国因感染冠病伴发基础性疾病，于星期天（12月25日）逝世，享年66岁。

据上海科华生物工程股份有限公司（简称“科华生物”）星期天在官网发布的讣告，公司创始人、原董事长，原上海市生物医药行业协会副会长唐伟国，因感染冠病伴发基础性疾病，于星期天在上海逝世。

科华生物在讣告中称，唐伟国是中国体外诊断国产化的开拓者和践行者，他带领科华生物自创立之初以创新技术为基石，开创了国产酶免试剂和生化试剂产品的先河，带领许许多多科华人共同铸就了中国体外诊断的行业龙头，也引领行业发展几十年。中国体外诊断的发展离不开唐先生的付出，唐先生为中国医疗行业体外诊断领域的发展做出的突出贡献也将永远被铭记。

公开资料显示，唐伟国出生于1956年，硕士，高级工程师，中国国籍，拥有境外永久居留权。曾任上海生物制品研究所科研人员，上海科华生化试剂实验所科研人员，上海科华生物技术有限公司总经理、董事长。唐伟国在任期届满于2017年5月10日不再担任科华生物董事长及董事。

公开资料显示，科华生物2004年7月21日登陆深交所中小板，是一家集研发、生产、销售于一体，有丰富生产经验和完整医疗诊断产品梯队的体外诊断公司。