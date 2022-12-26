上海救护车出车近一周环比上升三成

官方信息显示，随着冠病疫情升温，中国上海市的“120”救护车出车次数也增多，近一周环比上升三成。

上海市政府旗下微信公号“上海发布”星期天（12月25日）晚上发文，随着冠病感染人数上升，“120”救护车及上海院前急救体系也迎来“大考”。上海市院前急救体系由上海市急救中心和九家郊区急救中心组成，现有急救车辆1251辆，从业人员4046人。

上海发布也说，“120”近来始终处于高位运转：上海市“120”在上星期五（23日）呼入有51852个，较前一日上升4.7%，“120”出车5101车次，较前一日上升2.2%，近一周环比上升33.5%，人员在岗率达70.3%。

据澎湃新闻报道，中国国家传染病医学中心主任张文宏上星期四（22日）在一场活动时曾说，上海的疫情还在逐渐攀升，预计一周内达到感染峰值。

他也说，届时重症率将增多，对整个医疗资源带来一定影响，并希望老年人不要在同一段时间感染，否则医疗资源会非常紧张。

据彭博社上周报道，染疫人数不断增加已让上海多家医院穷于应对。在上海最大公立医院之一的同仁医院，重症监护室的医生在走廊上医治重病患者。发热门诊外，几十人在寒风中等待就诊。医院附近的几家药房称感冒药、退烧药已卖光，不再允许人们进入。