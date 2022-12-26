中国用美人计对韩渗透？中使馆：故意炒作抹黑中国

中国驻韩国大使馆时隔三天再针对韩国媒体涉华不实报道发文，批评这些媒体不顾事实真相，捕风捉影、借题发挥，故意炒作抹黑中国形象。

据“中国驻韩国大使馆”微信公号星期一（12月26日）消息，中国驻韩国大使馆发言人称，对韩个别媒体涉华不实报道表示强烈不满和坚决反对。

发言人说，近日韩国个别媒体继炒作所谓“海外警察站”后，又声称“中国通过‘美人计’等方式对韩国进行渗透，干涉韩国内政”，甚至还点名道姓提及中国前驻韩大使。“我想强调，有关报道完全是无中生有、蓄意中伤，有违礼节。正所谓‘欲加之罪，何患无辞’。”

发言人批评，个别媒体不顾事实真相，捕风捉影、借题发挥，故意炒作抹黑中国形象，毒化中韩关系民意氛围。“我们对此表示强烈不满和坚决反对。”

发言人指出，不干涉内政是联合国宪章的基本原则，也是中国外交的一贯立场。“我愿重申，中方始终尊重韩国内政，过去从未今后也不会干涉韩国内政。”

发言人说，多年来，中国驻韩国大使馆同韩国政治、经济、文化、学术、地方等各界人士开展正当交往，旨在推动中韩友好交流与合作，促进两国人民之间的友好感情。“我相信韩国驻华使馆也是这么做的。中方将继续积极推动中韩战略合作伙伴关系不断发展，更好造福两国和两国人民。”

发言人强调，媒体是民众了解世界的窗口，有着重要的社会影响和责任。中方敦促韩国个别媒体基于客观公正立场看待和报道涉华内容，立即停止不负责任的报道，停止污蔑中国、抹黑中国形象，停止毒化中韩关系民意氛围。

针对有韩国媒体指中国在首尔设立“海外警察站”，中国驻韩国大使馆发言人上星期五（23日）就事表示遗憾，并指报道“毫无事实根据。”