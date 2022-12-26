赵立坚三周未公开露面疑感染 妻子发微博感谢邻居送退烧药

中国外交部发言人赵立坚自12月2日起便未在记者会上公开露面，他的妻子在微博发文称买不到药品，并感谢邻居分享退烧药，疑似已感染冠病。

根据中国外交部官网信息，赵立坚最后一次主持外交部例行新闻会是在12月2日，此后便未在公开场合露面，不过他的个人微博依然活跃。

赵立坚的妻子上星期一（12月19日）曾通过微博账号“大聪和臭丫头”发文说，“你要发烧几天才会好？已经一周多了，买不到消炎药，感冒药，退烧药，好无助。这些药都去了哪里？”

网民推测，文中的“你”指的就是赵立坚，并有人质疑赵立坚作为国家官员，怎么可能没有药。目前，该微博已被删除。

赵立坚的妻子在上星期二（20日）再次发微博，感谢邻居分享了四粒退烧药“解决了我们的困难”，并呼吁大家把退烧药，感冒药物拿出来分享给身边急需的人，“一起克服眼前的困难”。她还写道，这些药物只是短期短缺，很快就会补充到位。

另一方面，黑龙江大兴安岭检察分院官方微信公号星期六（24日）发布了一则短视频，配文称“赵立坚高烧39度依然坚持工作，从容应对，霸气输出”，视频画面为赵立坚多次主持外交部新闻会的影像剪辑，其中包括他喝水的画面。

该视频获得了逾10万的点赞和转发，以及六万多条评论，其中不乏为赵立坚带病上岗行为“点赞”，称赞他为“优秀的中国外交官”的评论。

不过，该视频被转发到微博后，热门评论则批评不应宣传、倡导带病工作的价值观。也有网民质疑，赵立坚已经20多天未曾主持记者会，“高烧仍坚持工作”的信息不实或为旧闻。