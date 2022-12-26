中国外交部称对所罗门群岛首任驻华大使病逝表示哀悼

中国外交部称，对所罗门群岛首任驻华大使傅桂在北京病逝表示哀悼。

据环球网报道，针对有记者提问称，所罗门群岛外交和对外贸易部星期天（12月25日）公告称，所罗门群岛驻华大使傅桂因心脏骤停在北京去世，中国外交部发言人毛宁在星期一（26日）举行的例行记者会上称，中方对所罗门群岛驻华大使傅桂先生因病逝世表示哀悼。

毛宁说，中国国务委员兼外长王毅已向所罗门群岛的外长致慰问电，向所方和傅桂大使的亲属表示诚挚慰问。

她说，傅桂是所罗门群岛首任驻华大使，为发展中所关系、促进两国友好作出了积极贡献。中方对他不幸突然离世感到惋惜，中方正积极协助所方做好善后事宜。

根据所罗门群岛外交和对外贸易部发布的公告，所罗门群岛与中国建交后的首位驻华大使约翰·莫法特·傅桂（John Moffat Fugui）上星期四（22日）在北京病逝。他在心脏骤停后去世，终年61岁。

公告称，所罗门群岛外交和对外贸易部正与中国外交部联络，安排将傅桂的遗体运送回国。

所罗门群岛2019年与台湾断交后，转而与中国大陆建交。中国和所罗门群岛在2019年9月21日签署联合公报，两国正式建立大使级外交关系。首任中国驻所罗门群岛大使李明，2020年9月到任。首任所罗门群岛驻华大使傅桂，2021年5月到任。