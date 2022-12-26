香港必理痛缺货 药房分拆出售炒至12颗120港元

香港必理痛（新加坡称班纳杜，Panadol）缺货，药房分拆出售，炒至12颗120港元（下同，约20新元）。

据网媒“香港01”星期一（12月26日）报道，随着中国大陆与香港疫情均愈趋严峻，必理痛近日再度缺货，在记者查询旺角及深水埗多家药房和连锁药妆店，有店员称相关货品已断货两个星期，预计最快明年初才再供货。深水埗一家药房必理痛在一小时内卖完，旺角有药房将少量必理痛存货分拆出售，一排12颗炒高至120港元。

报道称，记者到旺角和深水埗一带药房及连锁药妆店查询，大部分药房的必理痛已经全部售罄，有药房店员称，厂商通知最快明年初才有货。

深水埗一家万宁药房26日上午有少量必理痛特快配方及伤风感冒热饮上架供市民购买，幸运碰上有货的市民围着货架选购，并表示要大量购买寄回大陆给予亲戚，但被店员提醒每人只限购两盒。开店约一小时，含舒缓发烧成分的必理痛特快配方已全部被扫走。至于几时会再有货，店员则表示不知道。

旺角数家连锁药妆店的必理痛也被一扫而空，货架上空空如也。有药房只卖剩一盒必理痛特效配方10颗装，标价82港元。另有药房把原本盒装的必理痛分拆销售，一排12粒颗原本叫价82港元，但记者约10分钟后再问价，即加到一排120港元。

部分药房有销售其他牌子含扑热息痛（Paracetamol）成份的止痛退烧药，有职员称，近日这类药物需求大增，来货价稍有上升，目前存货量也不算充足。部分药房已用散装形式销售扑热息痛药物，至少30颗及50颗起计算，也有店员把一盒拆为一排10颗或12颗售买，价钱由18港元至38港元不等。

港府建议确诊人士可服用连花清瘟胶囊，部分药房仍有少量存货。至于快速抗原测试剂，记者走访10多家药房，见到存货仍然充足。