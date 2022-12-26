知网涉垄断被罚8760万人民币责令整改

中国学术文献网络数据库“知网”因滥用市场支配地位实施垄断行为，被中国国家市场监督管理总局处以8760万元（人民币，下同，约1694万新元）罚款，并责令其停止违法行为、进行全面整改。

据中国市场监督管理总局官网星期一（12月26日）发布对知网滥用市场支配地位案的行政处罚决定书，市场监管总局2022年5月依据《反垄断法》对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。

决定书提到，调查期间，市场监管总局成立专案组，对知网进行现场检查，获取大量证据材料，并对其他竞争性平台和大量用户广泛开展调查取证，对本案证据材料进行深入核查和大数据分析；同时，也组织专家反复深入开展研究论证，并多次听取知网陈述意见，保障其合法权利。

决定书说，经查，知网在中国境内中文学术文献网络数据库服务市场具有支配地位。2014年以来，知网滥用该支配地位实施垄断行为。一是通过连续大幅提高服务价格、拆分数据库变相涨价等方式，实施了以不公平的高价销售其数据库服务的行为；二是通过签订独家合作协议等方式，限定学术期刊出版单位、高校不得向任何第三方授权使用学术期刊、博硕士学位论文等学术文献数据，并采取多种奖惩措施保障独家合作实施。

调查表明，知网实施不公平高价、限定交易行为排除、限制了中文学术文献网络数据库服务市场竞争，侵害了用户合法权益，影响了相关市场创新发展和学术交流传播，构成《反垄断法》禁止的“以不公平的高价销售商品”和“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。

决定书指出，根据《反垄断法》相关法律条文规定，综合考虑知网违法行为的性质、程度、持续时间和消除违法行为后果的情况等因素，市场监管总局12月26日依法作出行政处罚决定，责令知网停止违法行为，并处以其2021年中国境内销售额17.52亿元5%的罚款，计8760万元。

决定书还说，市场监管总局将持依法规范和促进发展并重，监督知网全面落实整改措施、消除违法行为后果，要求知网围绕解除独家合作、减轻用户负担、加强内部合规管理等方面进行全面整改，促进行业规范健康创新发展。

知网微信公号“CNKI知网”星期一发布公告回应，称对市场监管总局的处罚决定诚恳接受，坚决服从，并提出包括解除独家合作协议、降低销售价格等整改措施。

公告说，自市场监督管理总局对知网涉嫌垄断立案调查以来，知网就全力配合，深刻反省，全面自查，在广泛征求意见的基础上，制定了彻底整改独家合作、大幅降低服务价格、保护作者合法权益、持续优化相关服务、全面加强合规建设等15项整改措施。

公告还说，作为平台企业，知网将坚定“服务科技创新、促进学术传播、承担社会责任”的发展定位，坚守“以用户为中心”的经营理念，自觉维护公平竞争秩序，努力将知网打造成中国特色、世界一流的学术资源信息平台。

