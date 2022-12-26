全球首架C919客机开始验证飞行

中国东方航空公司（简称“东航”）本月9日接收的全球首架C919飞机，星期一（12月26日）开始总计100小时的验证飞行，有望最早于2023年春正式投入商业载客运营。

综合中国民航网和澎湃新闻报道，首班验证飞行的航班号为MU7801，星期一下午1点25分从上海虹桥国际机场起飞，前往北京首都国际机场。

在每个验证飞行日，C919飞机将从上海虹桥机场始发起飞，飞往北京首都、北京大兴、成都天府、西安、海口、青岛、武汉、南昌、济南等航点，并于当天返回上海虹桥机场。验证飞行需要模拟整个航班的运行过程，包括签派放行、旅客登机、飞行员的操作、机务维修等整个流程。

验证飞行将全面检验东航各系统为迎接C919商业运行所开展的准备是否可靠，能否向旅客提供安全舒适的国产大飞机航程，以此为即将开启的商业运行完成最后冲刺。

此外，作为首家用户，东航还要将验证飞行积累的大量数据、运行保障经验提供给相关部门，助力新机型不断优化改进。

在C919完成航线验证飞行后，中国民航局将对验证结果进行审定和检查，确认东航具备安全运行C919飞机能力之后，会颁发相应的运营许可。

据悉，这100小时验证飞行将持续到2023年2月中旬，起降的机场涉及九个省市、10座机场。中国东航称，争取在2023年春将C919正式投入商业载客运营。届时，C919将出现在上海、北京、西安、昆明、广州、成都、深圳等地的优质精品航线上。