中国著名羽毛球教练王文教在北京病逝 羽坛人士悲痛缅怀

中国著名羽毛球教练王文教星期天（12月25日）在北京病逝，享年89岁。中国羽坛人士都对中国国家羽毛球队原总教练王文教的离世深感悲痛，表达深切缅怀之情。

综合中国新闻网和《中国青年报》报道，拥有“人民楷模”国家荣誉称号的王文教曾是中国羽毛球队总教练。他25日因病在北京逝世，享年89岁。

报道称，王文教的离世，让中国羽毛球界深感悲痛，他们深切缅怀王文教纷纷称，王文教的离世是中国羽毛球界的重大损失，大家要继承他的遗志，发扬他无私奉献、精忠报国的高尚品质，继续为中国羽毛球事业、中国体育事业的发展不懈奋斗。

中国羽坛名宿汤仙虎（80岁）听闻王文教逝世潸然泪下。他说：“王指导事业心特别强，他很爱国，是中国羽毛球事业的奠基人之一。我们这帮华侨，就是因为看到他回国也才回来的。”

上世纪60年代初，在印尼羽坛崭露头角的汤仙虎接受王文教的邀请，毅然回到中国，成为中国羽毛球队球员，王文教也担任汤仙虎的教练，对他特别照顾，协助他提升水平，也影响他日后成为教练。

有“羽坛皇后”之称的中国奥委会副主席李玲蔚，此前知道王文教生病，但听到教练去世消息依旧感到突然。她说：“脑海里都是他的身影，还有各种小细节。从16岁进入国家队到25岁离开，队里的九年，如果没有像王文教这样的教练，我很难形成现在的世界观、人生观、价值观，那九年我们朝夕相处，不是亲人，胜似亲人。”

中国羽毛球队原总教练李永波得知王文教离世很伤感。他感慨地说：“我既是他培养的运动员，也是他培养的教练员，他把接力棒交给了我，实现一个传承。我的运动员、教练员生涯最大的恩人就是王导。”

李永波说，王文教在反对声中坚持用他，之后才有了他和田秉毅的，才在在1986年帮助中国队重夺汤姆斯杯。1992年巴塞罗那奥运会以后，也是王文教力排众议，把他留在国家队做教练，才有他后来能够带队为国争光的经历。

中国国家羽毛球青年队教练组组长的田秉毅在训练场上听到王文教离世消息，感到突然和悲痛。他说：“羽毛球项目从无到有，再到后来持续的辉煌，和王指导的巨大奉献是分不开的。我和李永波后来能够成为团体赛拿分的组合，所取得的成绩都离不开王导的培养和帮助。”

田秉毅介绍，“他带领我们1986、1988、1990年连续三届拿到汤姆斯杯，这些经历都历历在目，好像是昨天的事情。我们会继承王导的遗志，把中国羽毛球的后备力量、人才培养做扎实，续写老一辈教练创下的辉煌。”

前世界球王中国名将林丹25日在微博发文悼念王文教。林丹写道：“缅怀前辈，王导走好”。

王文教的一生，是为中国羽毛球事业全心全意奉献的一生，他是新中国羽毛球事业的拓荒者、奠基人。

王文教祖籍福建南安，1933年出生于印度尼西亚梭罗，1954年5月归国投身中国羽毛球运动，1972年起任中国国家队教练、总教练兼领队。他在总教练生涯中，带领中国羽毛球队获得了1982年、1986年、1988年、1990年汤姆斯杯团体赛冠军，先后培养了影响世界羽坛发展的汤仙虎、侯家昌、韩健、杨阳、赵剑华、熊国宝、李永波、田秉毅等羽坛名将，带队共获得过56个世界单项冠军、九个世界团体冠军，四次荣获体育运动荣誉奖章。2019年9月，王文教被授予“人民楷模”国家荣誉称号。