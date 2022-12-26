中国居民涌入港澳接种mRNA冠病疫苗 一剂价格高达1650港元

中国冠病疫情在防疫措施松绑后出现明显反弹，不少大陆居民都想接种西方研发的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，因此纷纷到澳门和香港当地接种mRNA疫苗。

综合《金融时报》和日经亚洲星期天（12月25日）报道，中国尚未研发出mRNA疫苗，也不允许本国公民施打mRNA疫苗。中国公民至今仅能接种国产的科兴和国药疫苗。分析称，这些疫苗的保护力较西方研发的mRNA疫苗低。

近期，中国政府允许德国德国BioNTech制造的辉瑞疫苗（中国称复必泰）输入华，供在华德国公民接种。中国公民依旧排除在外。

因此，中国居民纷纷到澳门和香港接种mRNA疫苗。澳门原本只有科技大学医院接受外地旅客付费接种mRNA疫苗，为应付大量大陆居民涌入施打疫苗，澳门将镜湖医院也列入接种站名单。为大陆旅客专设的官方预约平台GoSmart网站显示，大陆旅客必须支付1650港元（约285新元）接种一剂疫苗，且不得退款或改期。

澳门从上星期五（23日）开始，允许全部入境人士抵步时出示72小时内核酸检测阴性证明，即可免除所有隔离措施。

BioNTech在大中华地区的疫苗分销合作商上海复星医药称，已获得港府批准，为旅客接种冠病疫苗。香港部分诊所目前可为大陆旅客免费接种冠病疫苗。有深圳市民称，只要陆港免除隔离通关，她就到香港预约接种疫苗。“我相信BioNTech疫苗的副作用比中国疫苗轻，在这轮疫情中保护力比中国疫苗好。”

随着疫苗旅游生意火爆，催生疫苗仲介商收取费用安排大陆旅客赴港澳旅游及接种疫苗。有澳门保险经纪称，她收取60美元（下同，约80新元）为大陆客户安排疫苗接种。

有大陆管理顾问和妻子各支付170美元购买一剂mRNA 疫苗。该管理顾问直言，自己对中国疫苗的功效和临床实验数据缺乏透明度，感到担忧。