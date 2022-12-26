下午察：“坚嫂”买不到退烧药说明什么？

“能在抗击疫情期间生活在中国，你们就偷着乐吧。”
2021年12月30日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回复外媒提问时如是说。
一年后，中国无预警地以迅雷不及掩耳之势，一下大幅松绑防疫政策，疫情迅速炸开。此时生活在中国，距离“偷着乐”有十万八千里之远，当事人赵立坚相信也不例外。
赵立坚的妻子汤天如12月19日在其微博账号“大聪和臭丫头”发文，就透露了家里有人染疫的蛛丝马迹，她申诉买不到感冒药和退烧药。
汤天如说：“你要发烧几天才会好？已经一周多了，买不到消炎药，感冒药，退烧药，好无助。这些药都去了哪里？”
上述帖文已经被删除。有人猜，这个“你”是指汤天如自己。另有人认为，“你”指的是她丈夫赵立坚。合理推断是，同住屋檐下的两人可能都染病了。
汤天如在一天后，也就是12月20日再次发帖。跟之前的帖文不同的是，汤天如不再抱怨买不到退烧药，她分享如何靠饮食调节身体的正能量帖文，包括吃红豆、绿豆冰棍降体温润肺，炖百合枸杞银耳羹润肺。
“没有退烧药前和发烧低于38.5以下我们是吃红豆和绿豆冰棍降温，准备了一个热水袋手脚冰凉时可以用。补充维生素和蛋白质，最重要的是睡好觉，咳嗽厉害时含服甘草片缓解，嗓子感觉干裂时含了话梅。炖些百合枸杞银耳羹可以润肺。祝福大家平安健康 。”
这一次，汤天如的帖文用了“我们”，说明夫妻俩很可能都染病。
巧的是，根据中国外交部官网，赵立坚最后一次主持外交部例行新闻会是在12月2日，此后便未在公开场合露面。此后的两个多星期，都是毛宁和汪文斌上场发言。赵立坚的微博则显示，他虽然没有露面，但在社媒上一直活跃，经常转发与中国外交相关的帖文。
同样是在20日，汤天如还分享了满满正能量的好消息，有个热心邻居给了她四粒退烧药，助解燃眉之急。她呼吁大家把退烧药、感冒药物拿出来分享，并安慰大家“药物短缺只是短期的”。
“希望大家把退烧药，感冒药物拿出来分享给身边急需的人，我们相互帮助一起去克服眼前的困难。感谢邻居分享的四粒退烧药解决了我们的困难。只要人人心中有爱，团结互助，我们的世界会更美好。这些药物只是短期短缺，很快就会补充到位。 ”
“坚嫂”的帖文或许激发了视频创作灵感。有人把赵立坚在外交部新闻发布会上的各种镜头拼凑在一起，剪成一个短视频，其中还包含一个他喝水的镜头。
配文称，“赵立坚高烧39度依然坚持工作，从容应对，霸气输出。” 字幕打着：“高烧39度依然不失霸气，考核水缓解坚持站立五小时，面对各界的提问和压力。”
这个短视频在12月24日由黑龙江大兴安岭检察分院官方微信公号发布，获得了逾10万的点赞和转发，以及六万多条评论，其中不乏为赵立坚带病上岗行为“点赞”，称赞他为“优秀的中国外交官”的评论。
不过，视频被转发到微博后，热门评论批评不应宣传、倡导带病工作的价值观。
这个视频或许刻意将前线发言人打造成英雄，也可能纯粹只为蹭流量，除了进一步强化赵立坚发烧病倒的印象之外，其他信息基本站不住脚。
这站立五小时是指什么场合？根据视频画面，就是中国外交部例行记者会。这个周一至周五的例行记者，什么时候长达五小时？若是，简直把一年一度中国全国人大闭幕后的总理记者会都给比下去了。
而且，此文前述提过，赵立坚最后一次主持例行记者会是本月初12月2日，这个视频这几天突然冒出来，一查看赵立坚发言的日期就完全对不上。
难怪微博上有网民嘲笑转发视频的媒体“不是蠢就是坏”。“普通人站五个小时都难搞，更何况发烧39度……搞得好像外交部没人了一样，非得让一个发烧39度的病人发言？”
相比之下，汤天如在疫情之下接连发出的那几则帖文就更有讨论价值。她因为买不到药而感到很无助，在中国社媒平台微博和海外平台推特引发的各种解读基本可归纳为：
一、连外交部发言人和家属都没能买到退烧药，说明这当中不存在任何特权。
二、连外交部发言人和家属都没能买到退烧药，可以想象普通民众就更惨了。
三、疫情三年了，连退烧药都没有备好，政府有没有失责？
汤天如的微博有9.5万粉丝，其文风很直率，也够泼辣。她上个月发文称，丈夫每天长时间工作，换来的却是“国内外造谣声骂声一片，还要捎上家”。但这个替丈夫抱不平的帖文没有为她博得同情分，反而让她被质疑态度傲慢。
同样的，她申诉买不到退烧药的帖文，没有引起太多慰问和同情，反而引来网民群起质疑嘲讽。
舆论还因她丈夫外交部发言人的身份，而把讨论方向引入“特定人士有没有买药特权”“普通百姓更惨了”“政府有没有失职失责”等领域。
尤其是她质问，“这些药都去了哪里”，更突显这一场官方毫无提前部署和准备下的大解封，导致医疗体系和药供承受巨压的险境。
自由亚洲电台引述美国民间人权组织“公民力量”创办人杨建利称，赵立坚妻子的言论说明，无论是严格封控还是全面解封，不仅是普通群众，连精英阶层都对中国的防疫政策有微词。
病毒不长眼睛。在病毒面前，人人都脆弱。普通民众抢不到药，社会精英和名流也无法幸免。
据新浪网报道统计，短短三四天内，已经有五位演艺圈人士家里传来噩耗。王劲松的母亲、高梓淇的母亲，樊登的父亲、已故导演谢晋唯一在世的儿子、京剧表演艺术家储兰兰，据称都因染冠病而过世。
广州市原市长黎子流于星期天（12月25日）逝世，享年91岁。《星岛日报》引述网传原广州市人大副主任周庆强发出“沉痛悼念尊敬可爱的黎市长！”的信息称，黎子流12月15日曾感染冠病，染疫后第10天辞世。 黎子流在任时推动广州地铁、广东外海大桥等兴建，他的粤语金句“得就得，唔得返顺德”广为流传。
另据台湾联合新闻网12月24日报道，大陆不到三周就走了10名两院院士。由于大陆疫情正是在这段期间快速升温，不得不让人联想到多位两院院士的死亡与疫情有关。
近期离世的两院院士是：
中国科学院院士、力学家、清华大学航天航空学院工程力学系教授黄克智，95岁。
中国工程院院士、光纤通信专家、华中科技大学博士生导师赵梓森，91岁。
中国工程院院士、环境工程学家、中国科学院生态环境研究中心研究员汤鸿霄，91岁。
中国工程院院士、激光技术专家赵伊君，92岁。
中国工程院院士、稀土冶金专家张国成，91岁。
中国工程院院士、材料学专家顾真安，86岁。
中国工程院院士、土木工程与结构力学专家龙驭球，96岁。
中国科学院院士、自动控制和电力系统工程专家卢强在，86岁。
中国工程院院士、生态学和森林学家李文华，90岁。
中国科学院院士蒋华良，57岁。
中国国家卫健委于12月25日宣布，从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布。此前，卫健委在过去两周只报告了七起死亡病例，相关数据与外媒描述当地殡仪馆忙翻天、医院人满为患等情况有巨大落差。
比起因冠病而离世的中国民众，身为名人之妻的“坚嫂”抱怨买不到退烧药，虽然不是小题大做，但也算不上是什么特大问题。倒是，她受邻居分享退烧药的启发，呼吁大家把药品拿出来分享给身边急需的人，这一点值得点赞。