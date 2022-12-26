下午察：“坚嫂”买不到退烧药说明什么？

“能在抗击疫情期间生活在中国，你们就偷着乐吧。”

2021年12月30日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回复外媒提问时如是说。

一年后，中国无预警地以迅雷不及掩耳之势，一下大幅松绑防疫政策，疫情迅速炸开。此时生活在中国，距离“偷着乐”有十万八千里之远，当事人赵立坚相信也不例外。

赵立坚的妻子汤天如12月19日在其微博账号“大聪和臭丫头”发文，就透露了家里有人染疫的蛛丝马迹，她申诉买不到感冒药和退烧药。

汤天如说：“你要发烧几天才会好？已经一周多了，买不到消炎药，感冒药，退烧药，好无助。这些药都去了哪里？”

赵立坚的妻子汤天如12月19日在其微博账号“大聪和臭丫头”发文，透露家里有人染疫，并申诉买不到感冒药和退烧药。（微博截图）

上述帖文已经被删除。有人猜，这个“你”是指汤天如自己。另有人认为，“你”指的是她丈夫赵立坚。合理推断是，同住屋檐下的两人可能都染病了。

汤天如在一天后，也就是12月20日再次发帖。跟之前的帖文不同的是，汤天如不再抱怨买不到退烧药，她分享如何靠饮食调节身体的正能量帖文，包括吃红豆、绿豆冰棍降体温润肺，炖百合枸杞银耳羹润肺。

“没有退烧药前和发烧低于38.5以下我们是吃红豆和绿豆冰棍降温，准备了一个热水袋手脚冰凉时可以用。补充维生素和蛋白质，最重要的是睡好觉，咳嗽厉害时含服甘草片缓解，嗓子感觉干裂时含了话梅。炖些百合枸杞银耳羹可以润肺。祝福大家平安健康 ​。”​

这一次，汤天如的帖文用了“我们”，说明夫妻俩很可能都染病。

巧的是，根据中国外交部官网，赵立坚最后一次主持外交部例行新闻会是在12月2日，此后便未在公开场合露面。此后的两个多星期，都是毛宁和汪文斌上场发言。赵立坚的微博则显示，他虽然没有露面，但在社媒上一直活跃，经常转发与中国外交相关的帖文。

同样是在20日，汤天如还分享了满满正能量的好消息，有个热心邻居给了她四粒退烧药，助解燃眉之急。她呼吁大家把退烧药、感冒药物拿出来分享，并安慰大家“药物短缺只是短期的”。

“希望大家把退烧药，感冒药物拿出来分享给身边急需的人，我们相互帮助一起去克服眼前的困难。感谢邻居分享的四粒退烧药解决了我们的困难。只要人人心中有爱，团结互助，我们的世界会更美好。这些药物只是短期短缺，很快就会补充到位。 ​​​”

“坚嫂”的帖文或许激发了视频创作灵感。有人把赵立坚在外交部新闻发布会上的各种镜头拼凑在一起，剪成一个短视频，其中还包含一个他喝水的镜头。

配文称，“赵立坚高烧39度依然坚持工作，从容应对，霸气输出。” 字幕打着：“高烧39度依然不失霸气，考核水缓解坚持站立五小时，面对各界的提问和压力。”

有人把中国外交部发言人赵立坚在新闻发布会上的各种镜头拼凑在一起，剪成一个短视频，其中包含一个他喝水的镜头。该视频在12月24日由黑龙江大兴安岭检察分院官方微信公号发布。（互联网）

这个短视频在12月24日由黑龙江大兴安岭检察分院官方微信公号发布，获得了逾10万的点赞和转发，以及六万多条评论，其中不乏为赵立坚带病上岗行为“点赞”，称赞他为“优秀的中国外交官”的评论。

不过，视频被转发到微博后，热门评论批评不应宣传、倡导带病工作的价值观。

这个视频或许刻意将前线发言人打造成英雄，也可能纯粹只为蹭流量，除了进一步强化赵立坚发烧病倒的印象之外，其他信息基本站不住脚。

这站立五小时是指什么场合？根据视频画面，就是中国外交部例行记者会。这个周一至周五的例行记者，什么时候长达五小时？若是，简直把一年一度中国全国人大闭幕后的总理记者会都给比下去了。

而且，此文前述提过，赵立坚最后一次主持例行记者会是本月初12月2日，这个视频这几天突然冒出来，一查看赵立坚发言的日期就完全对不上。

难怪微博上有网民嘲笑转发视频的媒体“不是蠢就是坏”。“普通人站五个小时都难搞，更何况发烧39度……搞得好像外交部没人了一样，非得让一个发烧39度的病人发言？”

相比之下，汤天如在疫情之下接连发出的那几则帖文就更有讨论价值。她因为买不到药而感到很无助，在中国社媒平台微博和海外平台推特引发的各种解读基本可归纳为：

一、连外交部发言人和家属都没能买到退烧药，说明这当中不存在任何特权。

二、连外交部发言人和家属都没能买到退烧药，可以想象普通民众就更惨了。

三、疫情三年了，连退烧药都没有备好，政府有没有失责？

汤天如的微博有9.5万粉丝，其文风很直率，也够泼辣。她上个月发文称，丈夫每天长时间工作，换来的却是“国内外造谣声骂声一片，还要捎上家”。但这个替丈夫抱不平的帖文没有为她博得同情分，反而让她被质疑态度傲慢。

同样的，她申诉买不到退烧药的帖文，没有引起太多慰问和同情，反而引来网民群起质疑嘲讽。

舆论还因她丈夫外交部发言人的身份，而把讨论方向引入“特定人士有没有买药特权”“普通百姓更惨了”“政府有没有失职失责”等领域。

尤其是她质问，“这些药都去了哪里”，更突显这一场官方毫无提前部署和准备下的大解封，导致医疗体系和药供承受巨压的险境。

贵州免费发放退烧药等药品给民众。12月24日，贵州贵阳市云岩区一家药店的工作人员指导市民如何服用退烧药。（新华社）

自由亚洲电台引述美国民间人权组织“公民力量”创办人杨建利称，赵立坚妻子的言论说明，无论是严格封控还是全面解封，不仅是普通群众，连精英阶层都对中国的防疫政策有微词。

病毒不长眼睛。在病毒面前，人人都脆弱。普通民众抢不到药，社会精英和名流也无法幸免。

据新浪网报道统计，短短三四天内，已经有五位演艺圈人士家里传来噩耗。王劲松的母亲、高梓淇的母亲，樊登的父亲、已故导演谢晋唯一在世的儿子、京剧表演艺术家储兰兰，据称都因染冠病而过世。

广州市原市长黎子流于星期天（12月25日）逝世，享年91岁。《星岛日报》引述网传原广州市人大副主任周庆强发出“沉痛悼念尊敬可爱的黎市长！”的信息称，黎子流12月15日曾感染冠病，染疫后第10天辞世。 黎子流在任时推动广州地铁、广东外海大桥等兴建，他的粤语金句“得就得，唔得返顺德”广为流传。

另据台湾联合新闻网12月24日报道，大陆不到三周就走了10名两院院士。由于大陆疫情正是在这段期间快速升温，不得不让人联想到多位两院院士的死亡与疫情有关。

近期离世的两院院士是：

中国科学院院士、力学家、清华大学航天航空学院工程力学系教授黄克智，95岁。

中国工程院院士、光纤通信专家、华中科技大学博士生导师赵梓森，91岁。

中国工程院院士、环境工程学家、中国科学院生态环境研究中心研究员汤鸿霄，91岁。

中国工程院院士、激光技术专家赵伊君，92岁。

中国工程院院士、稀土冶金专家张国成，91岁。

中国工程院院士、材料学专家顾真安，86岁。

中国工程院院士、土木工程与结构力学专家龙驭球，96岁。

中国科学院院士、自动控制和电力系统工程专家卢强在，86岁。

中国工程院院士、生态学和森林学家李文华，90岁。

中国科学院院士蒋华良，57岁。

中国国家卫健委于12月25日宣布，从即日起，不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布。此前，卫健委在过去两周只报告了七起死亡病例，相关数据与外媒描述当地殡仪馆忙翻天、医院人满为患等情况有巨大落差。

比起因冠病而离世的中国民众，身为名人之妻的“坚嫂”抱怨买不到退烧药，虽然不是小题大做，但也算不上是什么特大问题。倒是，她受邻居分享退烧药的启发，呼吁大家把药品拿出来分享给身边急需的人，这一点值得点赞。