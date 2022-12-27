中国卫健委：冠病改名更符合目前疾病特征和危害

中国官方星期一（12月26日）再大幅放宽疫情管制措施，除了将冠病病毒原来“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，还将“新冠肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”。中国国家卫生健康委员会称，更名更加符合目前的疾病特征和危害。

据中国国家卫健委网站消息，中国卫健委星期一深夜发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》解读问答，称随着奥密克戎变异株成为主要流行株以后，致病力减弱，仅有极少数病例有肺炎表现。考虑到肺炎仅反映了病毒感染后较为严重的患病状况，不能概括所有感染者临床特征，将“新冠肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”，更加符合目前的疾病特征和危害。

中国卫健委称，将冠病感染实施“乙类乙管”后，当局将进一步提高老年人冠病疫苗接种率，在重症高风险人群中推动开展第二剂次加强免疫接种；做好冠病感染治疗相关药品和检测试剂准备；加大医疗资源建设投入，重点做好住院床位和重症床位准备；调整人群检测策略，社区居民根据需要“愿检尽检”，不再开展全员核酸筛查；根据疾病严重程度，分级分类救治患者；做好社区重点人群健康调查和分级服务，摸清辖区65岁及以上老年人合并相关基础疾病和疫苗接种情况。

此外，当局也提到要强化养老机构、社会福利机构、医院、学校、学前教育机构、大型企业等重点机构防控；加强农村地区疫情防控；强化疫情监测与应对；倡导坚持个人防护措施，落实每个人都是自己健康第一责任人的理念；做好信息公布和宣传教育和优化中外人员往来管理，来华人员在行前48小时进行核酸检测，取消入境后全员核酸检测和集中隔离，取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。

中国卫健委称，冠病感染调整为“乙类乙管”后，社区居民根据需要“愿检尽检”，不再开展全员核酸筛查，但同时将保留部分人群开展抗原或核酸检测要求，包括对医疗机构收治的有发热和呼吸道感染症状的门急诊患者、具有重症高风险的住院患者、有症状的医务人员开展抗原或核酸检测；疫情流行期间，对养老机构、社会福利机构等脆弱人群集中场所的工作人员和被照护人员，定期开展抗原或核酸检测；对社区65岁及以上老年人、长期血液透析患者、严重糖尿病患者等重症高风险的社区居民、3岁及以下婴幼儿，出现发热等症状后及时指导开展抗原检测，或前往社区设置的便民核酸检测点进行核酸检测；外来人员进入脆弱人群聚集场所时，查验48小时内核酸检测阴性证明并现场开展抗原检测。

