中国发文指示元旦春节期间错峰休假与开学

在连续三年倡导“就地过年”后，中国官方发布有关明年元旦春节工作的通知，指出企业要让员工错峰休假，学校要错峰开学，春运的原则之一是“降低疫情传播风险”，并要求做好重症应对准备。

据新华社星期一（12月26日）报道，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好2023年元旦春节期间有关工作的通知》。

通知提到，要确保疫情防控措施调整转段平稳有序，强化属地责任，做好重点机构、重点单位、重点人群冠病疫情防控工作，最大限度减少疫情对民众生产生活的影响。

通知要求加强分级分层分流救治引导和居家患者健康指导，做足医疗救治特别是重症救治的应对准备，切实保障重症救治和正常医疗秩序。做好药物、检测试剂的生产供应储备和配送工作。加强健康知识宣传等，引导群众注意个人防护，戴口罩、勤洗手、少聚集。

在保障民众出行方面，通知要求按照满足群众出行需求、降低疫情传播风险、提供安全便捷服务的原则，组织做好春运工作。指导企事业单位结合工作需要和职工意愿错峰休假，指导学校错峰放假开学，实现错峰出行，减少旅客出行拥挤和聚集。

此外，通知提到，要坚持纠“四风”树新风协同发力，加强党性党风党纪教育，引导各级领导干部大力弘扬清正廉洁的新风正气，严格要求自己，严格带好队伍，严格家教家风。大力纠治在疫情防控、民生保障、帮扶救助、安全生产等方面不作为、乱作为问题，坚决纠治岁末年初以总结部署工作等名义加重基层负担的形式主义问题。

通知也包含保障假期期间粮食供应、公共安全等方面的指示。