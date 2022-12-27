广东东莞全域取消楼市“限购令”

中国广东省东莞市星期一（12月26日）宣布全面取消楼市“限购令”。当天中午，东莞市住房和城乡建设局发文，宣布该市莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区暂停实行商品住房限购政策。

据财新网报道，上述区域均为东莞楼市热门区域，也是此前该市仅存的保留“限购令”的区域。此次调整意味着东莞全域取消限购。政策同时加码“限售令”，购房者在上述区域购买的商品房，自网签备案之日起满三年或取得不动产权证满两年后方可交易。

中新社引述广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉说，前不久召开的中共中央经济工作会议以后，扩大内需、发挥消费的基础性作用，已经成为楼市的主题之一。他认为，在“衣食住行”中，衣食行的空间和边际效应不如住房，住的潜力或空间非常大，特别是住房改善，将是未来住房消费的主力。

李宇嘉说，从东莞来看，当地超1053万的常住人口中，超过一半的非户籍人口主要居住在城中村，全市的住房自有率仅50%左右，住房条件亟待改善。通过取消限制性购房政策，东莞在释放住房需求方面仍有较大潜力。

东莞并非首个全面退出限购的城市。今年12月9日，另一个大城市佛山也宣布不再对住房实施限购。在此之前，西安、杭州、武汉、南京等核心二线城市均有收缩或调整限购的政策出台。

李宇嘉认为，这意味着房地产市场新一轮需求端的政策纾困已经开始。

易居房地产研究院智库总监严跃进认为，一些城市限购政策过严，对楼市平稳复苏产生了影响，这是没有准确把握当前楼市的主要矛盾。他分析说，东莞限购取消，也意味着各地应主动作为，减少对房地产交易市场的约束和阻碍，真正为新一轮楼市复苏提供新动力。

