台湾2024年入伍新兵训练项目曝光

台湾军方消息透露，2024年以后的义务役新兵，入伍训练时间将调整为8周，其中包含一般课程、体能战技、兵器教练，以及战斗教练四大类，同时新增战场抗压、求生训练、战术行军等项目，被台媒形容为“操很凶”。

亲蓝的中时新闻网星期一（12月26日）引述台湾军方消息说，台湾国防部几个月前已完成延长台湾男性义务兵役役期的规划，并称如果总统蔡英文拍板定案，2024年以后的义务役新兵，入伍训练将调整为8周，与志愿役新兵一样，采取严训。

军方消息也说，从2023年1月起，志愿役入伍训练将从5周230小时，调整增加为8周380小时。因此，这意味着从2024年起，每年征召的义务役新兵，入伍训练同样是8周380小时。

据报道，根据台湾国防部的规划，2024年的义务役新兵入伍训练课程，与2023年1月起的志愿役入伍训练一样，在考量战训需求、已实战化为核心，8周课程区分有一般课程、体能战技、兵器教练、战斗教练四大类，新增合理冒险、战场抗压、健康管理、运动科学概论、战伤救护、求生训练、战术行军等项目。

在部队训练上，依照任务需求、部队属性，增加中高级专长、新式武器、装配操作等，借由完全驻地专长训练兵科基地联合演训及作战计划演练等，来强化官兵执行官兵作战职能。

军方消息透露，经过精算，2024年满18岁的役男，多数都会继续求学，另扣除替代役的员额，当年征到的役男仅数千人，不到1万人，部分将分发至三军战斗与战斗支援单位，部分则分发到陆军新成立的守备旅。

台媒星期一报道，蔡英文预计星期二（27日）上午召开国安高层会议，并于下午在总统府召开记者会，外传她将亲自宣布延长台湾男性义务兵役的役期，并接受媒体提问。

