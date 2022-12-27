日本前驻华大使担心日中陷入军备竞争

日本政府近日在临时内阁会议上批准了新的《国家安全保障战略》等三份文件，安保政策出现历史性转变。日本前驻华大使宫本雄二担心日中将因此陷入军备竞争。

据日本放送协会（NHK）报道，日本政府12月16日召开临时内阁会议，会议批准了新的《国家安全保障战略》等三份文件。日本政府以中国扩大军力和朝鲜推进核开发，通过上述国防新政策。

《国家安全保障战略》是日本外交和安全保障政策的指导性文件。该文件此次明确写道：为应对敌方发起的弹道导弹袭击等事态，日本将拥有打击敌方发射基地等设施的“反击能力”。这标志着日本安全保障政策发生了重大转变。

日本共同社星期一（12月26日）报道，针对如何看待日本着眼于中国引入反击能力（对敌基地攻击能力），宫本雄二说：“我认可为避免被威吓而进行防备的想法，但如果日本实际拥有，无疑会令中国产生‘有必要应对威胁’的危机意识。”

他说，即使日本为提升威慑力拥有数百枚导弹，中国也必定会采取反制措施使这些导弹无效，并且可能陷入日本扩充导弹数量，而中国也进一步夯实军事实力的无原则军备竞赛。

宫本雄二认为，只要通过对话才可对增强军备进行管理。他说，通过对话增进相互理解，对增强军备进行管理是可行的。中方也没有余力无限制地持续军备竞争。如果能就和平是什么、如何能构建和平展开彻底对话并达成共识，日中关系则将进入紧张缓和阶段。