中国下月8日起不再对入境人员实施全员核酸检测

中国官方星期二（12月27日）宣布，从明年1月8日起，将不再对入境人员实施全员核酸检测，对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。

据中国外交部官网消息，中国国务院应对冠病病毒感染疫情联防联控机制外事组27日发布从下月8日起实施的关于中外人员往来暂行措施通知，列明上述信息。

根据通知，赴华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可赴华，无需向中国驻外使领馆申请健康码，将结果填入海关健康申明卡。如呈阳性，相关人员应在转阴后再赴华。

通知称，中国将不再对入境人员实施全员核酸检测，对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。健康申报异常或出现发热等症状人员，由中国海关进行抗原检测。结果为阳性者，若属于未合并严重基础疾病的无症状感染者或轻型病例，可采取居家、居所隔离或自我照护，其他情况提倡尽快前往医疗机构诊治。结果为阴性者，由中国海关依惯例按照《国境卫生检疫法》等法律法规实施常规检疫。

通知列明，中国将取消“五个一”“一国一策”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施，分阶段增加航班数量，优化航线分布。简化机场入境航班处置流程，提高机场运行效率，加强重点城市航班接收能力建设。各航司继续做好机上防疫，乘客乘机时须佩戴口罩。

根据通知，中国将进一步优化复工复产、商务、留学、探亲、团聚等外籍人士来华安排，提供相应签证便利。优化配套管理措施，保障各类口岸货运尽快恢复至疫情前水平。调整陆路口岸“客停货通”政策，在综合评估的基础上逐步恢复陆路口岸客运出入境（含边民往来）。逐步恢复水路口岸客运出入境。对国际邮轮，先开展试点，再逐步放开。为中外籍船员在中国境内换班提供更多便利。

通知最后列出，根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，本着试点先行原则，中国将有序恢复本国公民出境旅游。

另据第一财经报道，在中国取消对入境人员管控措施之际，部分国家开始增加对中国旅客的核酸检测要求。

印度卫生和家庭福利部宣布，来自中国大陆、香港、日本、泰国和韩国的国际旅客前往印度时必须携带RT-PCR检测报告，在抵达印度时被发现有症状或冠病检测呈阳性的人将被隔离。

此外，从12月24日起，印度将在每个国际航班上抽取2%的旅客进行随机核酸检测。

韩联社也报道，韩国疾病管理厅已于12月16日将中国列入“检疫查验的重点国家”名单。

该措施并非入境限制措施，而是在仁川国际机场检疫阶段加大针对感染风险高且需要集中管理对象的入境筛查力度。体温超过37.5摄氏度的入境人员通常被归类为有症状者，而重点检疫对象的标准为37.3摄氏度。若来自重点国家的入境人员体温超过37.3摄氏度，本人及同行人员需要一同接受核酸检测。

韩国防疫部门称，将综合考虑境外输入病例数、各地确诊病例数、出入境游客增势等因素每周灵活调整该名单。

据意大利外交和国际合作部网站Viaggiare Sicuri，自12月24日起，米兰马尔彭萨机场将对所有来自中国的旅客（不分国籍）进行入境冠病核酸检测。这一政策暂时执行至2023年1月30日，到期后将重新评估是否延续。