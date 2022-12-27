上海多家医院急诊量居历史高位 重症病人多

上海冠病感染者数量快速增加，多家医院急诊量来到历史高位。上海交通大学医学院附属同仁医院院长马骏说，最近急诊量非常大，重症病人多，每天都在创医院的历史新高。

据澎湃新闻报道，随着上海感染者数量快速增加，120急救系统正高负荷运转。同仁医院和普陀区中心医院，是上海中心城区120接车最多的两家区级医院。

马骏说，同仁医院12月25日急诊量达到1920人次，全天接收了118辆救护车，病人大都是呼吸道系统疾病的老人，部分病人合并有基础疾病，医院全部接收救治。

考虑到120急救车数量特别多，同仁医院加强了院前处置人手，医生和护士一起到医院门口接车，加快接车速度，同时建立分级分类处置原则，大量急救病人送来后，医护人员快速识别病情最紧急的病人，第一时间实施抢救。

马骏称，就诊高峰正在到来，同仁医院已经提前扩容急救抢救区域，原来的10个抢救单位扩展到了40至50个，同时可接待近50个抢救病人。

同时，同仁医院也为急诊和发热门诊增援了医护人员，大量病人源源不断进来后，医院优化重症和专科病房等资源，及时分流病人，增加重症病床。

马骏说，“全院感染冠病病毒的医护人员已有近60%，很多医护人员症状缓解后快速返岗，确保医疗力量充足”。

普陀区中心医院12月26日的急诊量也从原来一天500号左右，大幅增长到1600号。

除了急诊量剧增，普陀区中心医院发热门诊就诊量也达到高位。该院12月21日发热门诊就诊707人次，同比增幅达760.22%，12月22日为624人次，同比增幅达670.98%，12月23日为550人次，同比增幅达544.55%，患者均以老年人居多。

为保障患者能够尽快就诊，普陀区中心医院的医护即便感染冠病，在无症状情况下，也继续工作，主动延长工作时间。急诊的护理团队半个月以来几乎没有完整的休息天，很多人连续上了几个夜班。