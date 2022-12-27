上海多家医院急诊量居历史高位 重症病人多

发布 / 2022年12月27日 10:15 AM

更新 / 2022年12月27日 11:58 AM

上海冠病感染者数量快速增加，多家医院急诊量来到历史高位。图为上海同济医院一名医务人员星期一在急诊治疗人数激增的情况下对病人进行预检。（路透社）
上海冠病感染者数量快速增加，多家医院急诊量来到历史高位。图为上海同济医院一名医务人员星期一在急诊治疗人数激增的情况下对病人进行预检。（路透社）

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上海冠病感染者数量快速增加，多家医院急诊量来到历史高位。上海交通大学医学院附属同仁医院院长马骏说，最近急诊量非常大，重症病人多，每天都在创医院的历史新高。

据澎湃新闻报道，随着上海感染者数量快速增加，120急救系统正高负荷运转。同仁医院和普陀区中心医院，是上海中心城区120接车最多的两家区级医院。

马骏说，同仁医院12月25日急诊量达到1920人次，全天接收了118辆救护车，病人大都是呼吸道系统疾病的老人，部分病人合并有基础疾病，医院全部接收救治。

考虑到120急救车数量特别多，同仁医院加强了院前处置人手，医生和护士一起到医院门口接车，加快接车速度，同时建立分级分类处置原则，大量急救病人送来后，医护人员快速识别病情最紧急的病人，第一时间实施抢救。

马骏称，就诊高峰正在到来，同仁医院已经提前扩容急救抢救区域，原来的10个抢救单位扩展到了40至50个，同时可接待近50个抢救病人。

同时，同仁医院也为急诊和发热门诊增援了医护人员，大量病人源源不断进来后，医院优化重症和专科病房等资源，及时分流病人，增加重症病床。

马骏说，“全院感染冠病病毒的医护人员已有近60%，很多医护人员症状缓解后快速返岗，确保医疗力量充足”。

普陀区中心医院12月26日的急诊量也从原来一天500号左右，大幅增长到1600号。

除了急诊量剧增，普陀区中心医院发热门诊就诊量也达到高位。该院12月21日发热门诊就诊707人次，同比增幅达760.22%，12月22日为624人次，同比增幅达670.98%，12月23日为550人次，同比增幅达544.55%，患者均以老年人居多。

为保障患者能够尽快就诊，普陀区中心医院的医护即便感染冠病，在无症状情况下，也继续工作，主动延长工作时间。急诊的护理团队半个月以来几乎没有完整的休息天，很多人连续上了几个夜班。

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