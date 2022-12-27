中国1至11月规上工业企业利润同比降3.6% 连降五个月且降幅扩大

中国国家统计局星期二（12月27日）公布，1至11月份全国规模以上工业企业实现利润总额77179.6亿元（人民币，下同，约14936亿新元），同比下降3.6%，较1至10月扩大0.6个百分点。这是该累计指标连续第五个月下降，且降幅较前值扩大。

同时，1至11月营业收入同比增长6.7%，增速也较1至10月的7.6%进一步放缓。

据《华尔街日报》报道，此前1至10月，全国规上工业企业利润同比下降3.0%；1至9月下降2.3%；1至8月降2.1%。今年1至7月，该指标同比下降1.1%，为2020年10月以来的首度下降。

受冠病疫情突然暴发影响，2020年1至2月该指标大降38.3%，但当年5月单月增速年内首次转正，1至10月累计增速转正；2020年同比增长4.1%，扭转了上年下降3.3%的势头。

统计局未公布11月当月数据，为连续第五个月未公布当月值；仅称11月份受疫情反弹和需求不足等因素影响，工业生产有所放缓，企业经营压力加大。

此前在9月时统计局曾称，工业经济加快恢复，9月当月降幅较上月收窄6.0个百分点。

今年6月，全国规上工业企业利润同比增长0.8%，为时隔两个月后实现正增长。

因疫情突然升级，上海等地封城等影响，今年4月份该指标单月增速骤降8.5%，5月降6.5%，连续第二月下降。今年3月，全国规模以上工业企业利润同比增长10.6%。

2021年中国规上工业企业利润同比增长34.3%，但当年12月增速大幅放缓至4.2%。

具体看，1至11月份，在41个工业大类行业中，20个行业利润总额同比增长，21个下降。

据报道，中国国家统计局工业司高级统计师朱虹解读说，个别行业及少数重点企业对工业企业利润下拉影响较大。其中，钢铁、石油加工行业利润同比降幅较大，两家疫苗重点企业因基数较高，利润同比大幅减少。剔除上述行业及企业，其他企业利润同比增6.6%。

工业企业利润行业结构持续改善。重点行业较快发展、成本压力有所缓解，1至11月，装备制造业利润同比增长3.3%，增速较1至10月加快0.1个百分点；装备制造业利润占规上工业的比重为33.1%，较1至10月、上半年分别提高0.9和5.5个百分点。

同时，各方面持续加大民生保障力度，强化重点产品生产供应，基本消费品行业利润保持增长态势。

此外，采矿业、电气水行业利润保持较高增速。1至11月，采矿业利润同比增51.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长26.1%。其中，煤炭采选业利润同比增长47.0%；油气开采业受石油涨价带动，利润增长113.1%。

按企业性质看，1至11月，规上工业企业中，国有控股企业实现利润同比增0.5%；股份制企业下降2.8%、外商及港澳台商投资企业降7.8%、私营企业降7.9%。

统计局说，中国疫情反弹短期制约工业企业利润恢复，“三重压力”对工业经济影响仍较大。

上述数据按可比口径计算，考虑了统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响。

规模以上工业企业主要是指年主营业务收入在2000万元以上的企业。