台军方称11月已敲定延长役期 府院基于政治考量押后宣布

台湾军方透露，兵役延长至一年今年11月已定案，但府院因政治考量决定押后公布。

中时新闻网星期二（12月27日）引述台军方消息报道，台湾总统蔡英文27日召开国安高层会议，预计将敲定义务役延长至一年。台军方透露，上述延长兵役内容，除薪资提升外，实际早在今年11月初国防部积极整合各方意见后就已拍板，只等待府院裁定并宣布实施，但府院考量到“九合一”地方选举，以及选后朝野对国防部所呈方案有所争执，军方基于不涉入政治原则，直至星期一（26日）才确认27日由总统蔡英文正式公布。

台军方人士说，真正有争执的是义务役士兵薪资提升部分，直到26日晚才确认，原本每月6500新台币（下同，约284新元）薪资，一度上调到1万5000新台币，最后加码至2万零320新台币。

台军方人士称，国防部早在一年前恢复征兵制规划案曝光时，就表明并非军方主动发起，而是奉府院高层指示，进行役期延长为一年所需行政程序，积极进行跨部会协调并获得共识。总统及团队、行政院长始终全程掌握，并达成府院已有共识下，才可宣布实施。

台湾国防部长邱国正多次在立法院说明延长兵役案，也都是总统蔡英文及国安团同意知悉，显示这项重大政策，军方全程都是“被动角色”，绝非自作主张。

经过精算，2024年满18岁的役男，多数都会继续求学，另扣除替代役的员额，当年征到的役男仅数千人，部分将分发至三军战斗与战斗支援单位，部分则分发到陆军新成立的守备旅。