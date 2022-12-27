富士康郑州厂加码激励奖金鼓励员工留任

中国政府宣布冠病由原来的“乙类甲管”降级为“乙类乙管”后，鸿海旗下的富士康郑州厂区也加码推出激励政策，其中明年1月向留任员工派发最高5000元（人民币，下同，约967新元）的奖金，鼓励员工留任。

根据“富士康iDPBG郑州招募”微信公众号星期二（12月27日）消息，富士康iDPBG郑州厂区星期二早上加码推出派遣工留任政策。根据声明，从明年1月起至3月20日止，制造部门关键工作站的派遣工若留任，每人留任奖金最高5000元，制造部门非关键工作站每人留任奖金4700元，非制造部门留任奖金每人也有4500元。

iDPBG郑州厂区从星期一（26日）起也推动内部员工推荐入职新员作业。根据消息，若新员工入职在职超过90天，可享入职奖励金8000元；新员工在职超过一个月，推荐人也可获推荐奖金500元。

富士康郑州厂区iDPBG事业群上月才推出留任员工激励政策。当时富士康在声明中说，明年1月适逢春节，结合中国国内疫情情势与政府政策变化，在合理安排生产并同时照顾员工休息和休假下，公司将调整明年1月的激励政策。

声明说，针对到明年1月底iDPBG郑州厂区正常出勤全体员工，持续推行服务激励奖金，其中明年1月工作天数超过21天的正式工，每月激励奖金7000元，派遣工每月激励奖金3000元。

iDPBG郑州厂区也将调整明年1月新年大礼包，除了正常出勤全体员工超过23天每月新年大礼包6000元维持不变外，新增出勤天数在20天至22天者，也可领新年大礼包3000元。

郑州厂区是鸿海集团组装代工高阶版iPhone的重要基地之一。今年11月，富士康新入职员工与郑州富士康因补贴政策争议而爆发纠纷。郑州富士康上月24日对此回应称：“园区内部分新入职员工对于补贴政策可能发生变动而产生担忧，经内部调查，该问题是因入职流程中的电脑信息输入错误导致，公司表示歉意，并承诺公司薪资政策与官方招工海报完全一致。”