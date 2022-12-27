中国开放边境 旅游平台出境游搜索量暴增

中国大幅开放边境，将恢复公民出境游，旅游平台出境游产品搜索量大涨。政策发布半小时内，中国旅游网站携程平台的热门海外目的地搜索量同比大涨10倍，出境机票、海外酒店搜索量均达到三年来峰值。

中国卫健委星期一（12月26日）调整冠病防控政策，取消了入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面，国际客运航班数量管控措施也被取消。同时也将根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复中国公民出境旅游。

据澎湃新闻报道，新政策对海外旅行消费的影响迅速显现，多个疫情前大热的出境目的地，在2023春节时段的搜索热度开始显著增长。

携程数据显示，中国澳门、中国香港、日本、泰国、韩国、美国、新加坡、马来西亚、澳大利亚和英国，是搜索量增长最快的十个目的地。春节出境跟团游产品的相关搜索量也猛涨六倍。

马蜂窝旅游研究院院长冯饶分析称，政策的不断放宽，让压抑三年的出境游意愿真正“提上日程”，预计春节假期有望成为出境游市场三年来的首个重要转折点。

据同程旅行平台数据，消息发布后，全平台国际机票瞬时搜索量增长850%，签证搜索量瞬时增长10倍。出境游主要搜索用户来自于北京、上海、广州三地。

马蜂窝站内“出境游”相关搜索热度也暴涨460%，其中，“签证”、“护照”、“攻略”是出境意向游客搜索最多的三大关键词。

携程研究院行业分析师方泽茜认为，随着旅游供给侧的恢复，以及全球主要经济体对通胀水平的控制，出境游整体机票和酒店价格有望回落至疫情前水平。不过，由于供给侧设施、人力的恢复仍存在短期约束，因此价格的回落依然需要一些时间。

值得注意的是，签证方面的“供给侧”短期内还存在一定的限制。携程签证相关人士表示，当前护照新办或者过期换发，仍然以商务、留学、探亲等需求为主；绝大多数海外国家已开放签证办理，但中国疫情导致了多家领馆人员不足，签证办理存在延迟。

即便如此，中国用户出境游的热情不减。携程签证数据显示，12月7日至26日，海外签证办理人次同比去年增长超12倍，新加坡、日本、韩国、美国、英国、澳大利亚等国家办签热度较高。

去哪儿大数据研究院院长兰翔分析认为，中国出入境政策调整有利于促进国际航班有序恢复，短期内出入境旅客量将会有所回升。随着出入境机票供需关系逐步正常化，将带动国际机票整体价格逐渐降低。

不过，兰翔也说，相对疫情之前的平均价格，目前国际机票价格依然处于高位，整体国际航班仍需一定时间恢复至正常水平。日韩东南亚等航班数量多的航线，机票价格可能上涨。随着政策落地和航司运营能力的恢复，2023年暑期或将迎来出入境高峰。

国际酒店方面，据去哪儿平台数据，进入12月以来，国际酒店的预订量也逐步走高。这当中，跨境政策相对友好的中国澳门、香港，以及海外拥有落地签、免签的国家，是境内旅客的首要选择。澳门酒店预订量比12月初上涨2倍，海外地区菲律宾、法国、泰国酒店预订量增幅较高，菲律宾增幅达1倍以上。

《中国出境旅游发展年度报告（2022—2023）》显示，2020年至2022年中国国出境旅游人数累计减少4亿人次，出境旅游受损严重。