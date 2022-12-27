大陆边境松绑 香港飞大陆城市航班搜索量暴增

中国大陆官方宣布大幅放宽边境管制措施后，香港飞往大陆主要城市的航班搜索量暴增。

据彭博社报道，在中国大陆官方星期一（12月26日）深夜宣布1月8日起不再对入境人员采取全员核酸检测和集中隔离后不久，航空网站Trip.com和携程网上，从香港飞往大陆的航班搜索量与前一周12月19日同一时间相比，猛增了约521%。

在香港飞往大陆主要城市的搜索量中，排名前五的有上海、北京、杭州、成都和南京。其中香港飞往上海和北京的航班搜索量分别上涨了10倍和七倍以上；杭州、成都、南京则分别增加了662%、399%和411%。

航空分析公司Cirium发言人阿尔诺特（Mike Arnot）说，虽然疫情暴发近三年来，英国航空、美国联合航空、澳大利亚航空等主要航空公司停飞中国航班，航班量要恢复至疫情前水平需要一些时间，但接下来飞往中国的航班只会持续增加。

阿尔诺特也说，由于香港是连接中国大陆的一个主要枢纽，得益于大陆边境管制措施松绑，复飞香港航班的航空公司也将预见更高的载客率。

除了航班搜索量暴增，与旅游相关的股票星期二（12月27日）也大幅上涨，其中韩国乐天集团股票上涨7.7%、中国南方航空股份有限公司录得1.2%的涨幅，中国东方航空股份有限公司也上涨了0.2%。